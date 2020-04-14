Ege Üniversitesi öncülüğündeki Covid-19 aşısı geliştirme çalışmalarında 2. aşamaya geçildi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Döşkaya, "Çalışmalarımızın ilk aşaması olan aşı antijen tasarımını tamamladık.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Döşkaya, "Çalışmalarımızın ilk aşaması olan aşı antijen tasarımını tamamladık. Şimdi bu gen parçaları ile oluşturacağımız DNA aşılarının etkinliğini belirleyip 4 ay içerisinde hayvan modeline uygulamayı planlıyoruz." dedi.