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Ege Üniversitesi, Ekonomi

Ege Üniversitesi öncülüğündeki Covid-19 aşısı geliştirme çalışmalarında 2. aşamaya geçildi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Döşkaya, "Çalışmalarımızın ilk aşaması olan aşı antijen tasarımını tamamladık.

14.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:43
Ege Üniversitesi öncülüğündeki Covid-19 aşısı geliştirme çalışmalarında 2. aşamaya geçildi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Döşkaya, "Çalışmalarımızın ilk aşaması olan aşı antijen tasarımını tamamladık. Şimdi bu gen parçaları ile oluşturacağımız DNA aşılarının etkinliğini belirleyip 4 ay içerisinde hayvan modeline uygulamayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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