Ege Üniversitesi öncülüğündeki Covid-19 aşısı geliştirme çalışmalarında 2. aşamaya geçildi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Döşkaya, "Çalışmalarımızın ilk aşaması olan aşı antijen tasarımını tamamladık.
14.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:43
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Döşkaya, "Çalışmalarımızın ilk aşaması olan aşı antijen tasarımını tamamladık. Şimdi bu gen parçaları ile oluşturacağımız DNA aşılarının etkinliğini belirleyip 4 ay içerisinde hayvan modeline uygulamayı planlıyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com