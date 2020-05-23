Ege Üniversitesi öğrencilerinden "COVİD-19 Afiş Tasarımı" sanal sergisi Ege Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, Grafik Tasarımı dersi kapsamında "COVİD-19 Afiş Tasarımı" Sanal Sergisi hazırladı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, Grafik Tasarımı dersi kapsamında "COVİD-19 Afiş Tasarımı" Sanal Sergisi hazırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen sanal sergi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Resim-İş Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekin Boztaş'ın koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Sanal sergi, EÜ Eğitim Fakültesinin internet sayfasında 10 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA