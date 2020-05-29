Ege Üniversitesi normalleşme sürecini başlatıyor
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Ege Üniversitesi normalleşme sürecini başlatıyor

Ege Üniversitesi 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine başlıyor.

Ege Üniversitesi normalleşme sürecini başlatıyor
29.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:00

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, salgınla örnek bir mücadele sergileyen üniversitede normalleşme sürecini başlattıklarını ifade etti. Budak, bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren tüm çalışanlarla iş başı yapılacağını söyledi.

Ege Üniversitesinde tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 23 Mart'tan itibaren uzaktan-dönüşümlü çalışma sistemine geçilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin aldığı kararlar doğrultusunda Ege Üniversitesi de normalleşme sürecini başlattı.

Rektör Budak "Salgın sürecinde sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere üniversitemizin tüm çalışanları koşulların el verdiği ölçüde özveriyle çalıştı. Personelimiz dönüşümlü olarak iş başındaydı. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm personelimize bu süreçte gösterdikleri gayret nedeniyle teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda 1 Haziran'dan itibaren sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen gibi gerekli tedbirleri en üst seviyede alarak bütün birimlerimizde tam kadro çalışma düzenine geçeceğiz" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de kontrollü normalleşme sürecinin başlayacağını ifade eden Rektör Budak "Tıp Fakültesi Hastanemiz salgınla mücadelede ülkemizin yüz akı sağlık kurumlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Salgından etkilenen vatandaşlarımızın tedavisinde büyük başarılar gösteren hastanemiz, Sağlık Bakanlığı, valilik ve diğer kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışarak şifa dağıttı. Hastanemizde de kontrollü normalleşe dönemini 1 Haziran'dan itibaren başlatıyoruz" diye konuştu.

POLİKLİNİK HİZMETLERİ BAŞLIYOR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 1 Haziran'dan tarihinden itibaren poliklinik hizmetleri yeniden başlatılacak. Polikliniklerde elektronik randevu sitemi ile hasta kabul edilecek. Randevusuz hasta kabul edilmeyecek. Salgın süreci başında COVID-19 kliniği haline getirilen Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Enfeksiyon Hastalıkları servisleri normal çalışma düzenine geçecek. Yaz döneminde COVID-19 tanılı hastalar izole servis odalarında ve izole yoğun bakım odalarında tedavi edilecek.

Hastanede tüm yatan ve poliklinik hastalarının maske takması, sosyal mesafe kurallarına uyması zorunlu olacak. Hastanede tüm çalışanların da maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uyması titizlikle uygulanacak. Hastanede ziyaretçi yasağı uygulanmaya devam edecek. Tüm binalara hasta ve yakınları ateş ölçümü sonrası alınacak. Poliklinik bekleme alanlarında uzun süreli beklemenin önlenmesi ve sosyal mesafeye uyumun sağlanması için sürekli denetim yapılacak.

Diğer yandan Teletıp Poliklinik Sistemi de çalışmada devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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