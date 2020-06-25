Ege Üniversitesi "normalleşme süreci"ndeki ilk organ naklini yaptı
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Ege Üniversitesi "normalleşme süreci"ndeki ilk organ naklini yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hem tanı konulması hem de tedavisinde büyük mücadele veren Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecinin başlamasıyla pandemi sürecinde acil hastalar dışında durdurulan organ nakli operasyonlarına...

25.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:31

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hem tanı konulması hem de tedavisinde büyük mücadele veren Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecinin başlamasıyla pandemi sürecinde acil hastalar dışında durdurulan organ nakli operasyonlarına yeniden başladı.

Buca ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi, 64 yaşındaki Meryem İmrek'e, rahatsızlanması üzerine 8 yıl önce başvurduğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde karaciğer yağlanmasına bağlı olarak siroz hastalığı teşhisi kondu.

Hastalığın zamanla karaciğerde tümör oluşturmasının ardından doktorlar, kadının 3 yıl önce organ nakli olmasına karar verdi.

Nakil listesine alınan İmrek'e mutlu haber geçen hafta kentteki bir özel hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın organlarının yakınları tarafından bağışlanmasıyla geldi.

İmrek, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Organ Nakli Bölümü Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu ve Doç. Dr. Alper Uğuz tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, normalleşme sürecinde hastanede nakil yapılan ilk hasta oldu.

Başarılı geçen ameliyatın ardından karaciğeri yeniden çalışmaya başlayan İmrek'e, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Meryem İmrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler yaşadığını, karaciğer nakli ile sağlığına kavuştuğuna hala inanamadığını söyledi.

Kadavradan kendisi için uygun organın bulunduğunu öğrendiğinde büyük mutluluk yaşadığını belirten İmrek, "Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı koronavirüs nedeniyle organ bulunsa bile nakil ameliyatının yapılamayacağını düşünüyordum. Umudum da yoktu ama öyle olmadı. Başarılı geçen nakil ameliyatıyla sağlığıma kavuştum, çok mutluyum." dedi.

İmrek, hastanede hijyen koşullarına önem verildiğini, bu süreçte ailesinin yanı sıra doktorları ve diğer sağlık çalışanlarının kendisine her konuda destek verdiğini aktardı.

Türkiye'nin ne kadar güçlü bir sağlık sistemi olduğunu bu süreçte daha iyi anladığını vurgulayan İmrek, şunları kaydetti:

"1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte aslında bu durumu nakil ameliyatı olarak bizzat yaşadım. İnşallah diğer organ nakli bekleyen hastalar da en kısa sürede uygun organların bulunmasıyla sağlıklarına kavuşur. Hem hastalara hem de organ bağışlamak isteyenlere şunu söylemek istiyorum. Kovid-19 hastalığı var diye kimse nakil ameliyatı olmaktan ya da organlarını bağışlamaktan korkmasın. Çünkü hastanelerde Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerdiği hassas hijyen kuralları uygulanıyor."

İmrek'in kızı Canan Yetiş de annesinin sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Annemin çok şanslı bir hasta olduğunu düşünüyorum. Böyle bir süreçte kadavradan uygun karaciğerin bulunup iyi geçen ameliyatla nakledilmesini Allah'ın bize bir mucizesi olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Acil vakalar dışında ilk yapılan operasyon

Nakil ameliyatını gerçekleştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Alper Uğuz ise Kovid-19 sürecinde acil vakalar dışında organ nakli gerçekleştirmedikleri bilgisini verdi.

İmrek'e yaptıkları operasyonun, normalleşme sürecinde hastanenin ilk nakil operasyonu olduğunu hatırlatan Uğuz, "Ameliyattan önce bazı önlemler aldık. Hastamızdan Kovid numunesi aldık. Nakil ameliyatının yapılabilmesi için enfeksiyon hastalıkları bölümünde görevli meslektaşlarımızdan onay aldık. Tüm sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunduk. Ameliyatımız 3,5 saatte tamamlandı, hastamızın kısa sürede karaciğer fonksiyonları yeniden çalışmaya başladı." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da normalleşme süreciyle birlikte hastane olarak eski çalışma şekline döndüklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kovid-19 sürecinde tıp fakültesi hastanesi olarak çok iyi bir sınav verdik. Türkiye'deki 43 üniversite hastanesinden biri olarak Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda gerek test gerekse vaka sayısı bakımından en yüksek performansı gösterdik. En önemlisi de en düşük ölüm oranıyla bu süreci atlattık. Kovid-19 devam ediyor. Tüm sağlık çalışanları olarak normalleşme sürecinde de hassasiyetle çalışmaya devam ediyoruz."

Ege Üniversitesi 'normalleşme süreci'ndeki ilk organ naklini yaptı

Kaynak: AA

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