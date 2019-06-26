Ege Üniversitesi'nden "Yüksek Lisans Seminerleri"

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından "Yüksek Lisans Seminerleri" gerçekleştirilecek. Seminerler, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nalan Kabay danışmanlığında gerçekleştirilecek.

Yüksek lisans öğrencilerinin çalışmalarının sunulacağı seminerlerde ilk olarak Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Biyoteknoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Kazi Tanzina Rahman "Hormon Bozucuların Canlı Organizmalar Üzerine Etkisi" konulu çalışmasını sunacak.

Programın devamında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Biyoteknoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Gülşah Öztep, "Su Sümbülü Bitkisinden Anaerobik Sindirimle Biyogaz Üretimi" konusunu anlatacak.

Seminer programının öğlenden sonraki bölümünde ise Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma Şen "Jeotermal Suyun Islahı İçin Yenilikçi Malzemelerin Geliştirilmesi ve Uygulanması" adlı çalışmayı paylaşırkenEge Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Orhan Kınalı ise "Tuzluluk Farkından Enerji Üretimi İçin Ters Elektrodiyaliz Yönteminin Uygulanması" isimli araştırmasının sonuçlarını anlatacak.

Kaynak: Bültenler