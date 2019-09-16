Ege üniversitesi'nden sanayiye büyük destek

16.09.2019 12:34

İZMİR'de Ege Üniversitesi tarafından hayata geçirilen 'Üniversite Sanayi İş Birliğinde Ege Üniversitesi Modeli' ile bilimsel araştırma projeleri maliyetinin yüzde 75'i üniversite tarafından karşılanacak.

Türkiye'de ilk olan ve İzmir iş dünyasında heyecanla karşılanan Üniversite Sanayi İşbirliği Ege Üniversitesi Modeli'nin tanıtımı, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ile Ege Üniversitesi araştırma grupları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Üniversite Sanayi İşbirliği çerçevesinde geliştirdikleri Ege Üniversitesi BAP Üniversite-Sanayi Güdümlü Proje Desteği Modeli'nin bir ilk olduğuna dikkat çekerek genel olarak dünyada akademisyenlerin özel sektörden maddi kaynak alarak Ar-Ge projelerini hayata geçirdiğini söyledi. Üniversite sanayi Ar-Ge finansman modelinde, projenin maliyetinin yüzde 75'inin üniversite tarafından karşılandığını anlatan Prof. Dr. Budak, "Bütçenin sadece yüzde 25'i ilgili firma tarafından üstlenecektir. Ege Üniversitesi akademisyenlerinin yürütücü olacağı bilimsel araştırma projelerinin konuları, ülkemizin ve sanayicimizin öncelikli olarak ihtiyaç duygu konular olacaktır. Dünyada sanayiciler, Ar-Ge projelerini daha fazla finanse ederken ülkemizde ilk kez Ege Üniversitesi olarak sanayicinin ihtiyaç duyduğu Ar-Ge çalışmalarını hem akademik hem de maddi olarak desteleyecek bir model ortaya koyuyoruz. Dünyadaki acımasız ekonomik rekabet ortamında bizler Ege Üniversitesi olarak maddi ve manevi olarak tüm gücümüzle sanayicimizin yanında olmak istiyoruz" dedi.

'SANAYİCİLERE DESTEK OLMALIYIZ'

Devletin sanayicilere sunduğu desteğin yanında üniversite olarak bölgedeki firmalara can suyu olmak istediklerini dile getiren Budak, şöyle konuştu:

"Sanayicimizin güçlenmesi ülke ekonomimizin güçlenmesini beraberinde getirecek bir realite. Günümüz dünyasında bilimsel ve teknolojik bilgi, ekonomik rekabette gücümüzü belirleyecek en önemli unsurlardan biri. Bu noktada bilimsel bilginin üretildiği üniversiteler olarak sanayicimizle işbirliği içerisinde çalışmamız büyük bir önem arz ediyor. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı küresel piyasada ülke olarak etkin olabilmek için üniversite-sanayi güç birliğine ihtiyacımız var ve ülkemizin bu işbirliğinden başka bir çıkış yolu yok. Dünyada sanayiciler Ar-Ge'ye daha çok önem veriyorlar. Üniversitemizin döner sermaye bütçesini sanayiciyle paylaşmak istedik. Sanayicilerimize destek olmalıyız."

'ÜNİVERSİTELER İHTİSASLAŞMALI'

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da sanayi üniversite iş birliği konusunda bugünün bir milat olduğunu belirterek üniversitelerin elindeki bilgiye talip olduklarını söyledi. Transfer edilmeyen bilginin kimseye faydası olmadığını anlatan Yorgancılar, "Sizde bilgi var bizde teknoloji. Günün koşullarında rekabet edebilmek için bilgi transferi hızlı olmalı. Kendinizi sanayicinin yerine koyduğunuzda sıkıntıyı görüp hızlı adım atmalısınız. Türkiye'de 180 civarında üniversite var. Bu ülkede sanayi 4.0 farkındalığı için bir kitap çıkardık. Dünya başka bir yere gidiyor. Elektrik, elektronik yazılım ön plana çıkıyor. Geleceğimiz yazılımda yani kodlamada. Sizin bize yol göstermeniz lazım. Üniversiteler ihtisaslaşmalı" dedi.

Ege Üniversitesi'nin geçmişte tekstil eğitiminde bir numara olduğunu savunan Başkan Yorgancılar, özellikle mekanik ve yazılım sektörlerinde ihtisaslaşmış üniversitelerin sanayinin kümelenmesine uygun şekilde hizmet verdiğinde bilgiye erişimin daha kolay olacağının altını çizdi. Yorgancılar, "Enerjide çözüm olanaklarımız sınırlı. Bu projeden büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye sanayi 4.0'a geçmek istiyorsa önce eğitim 4.0 yapılmalı. Buna uygun eğiticileri üniversitelerin hazırlaması gerekir. Eğitim 4'ün olmadığı yerde sanayi 4 hayaldir" diye konuştu.

TARIMSAL ÜRETİME KATKI

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de konuşmasında Türkiye'nin en önemli eksikliğinin nitelikli üretim olduğunu savundu. Bunu sağlayabilmek için aklı ve bilimi kullanarak ileri teknolojiye sahip olmanın gerektiğini anlatan Kestelli, "Konuya tarım alanından da bir örnek vermem gerekirse, İngiltere'nin buğdayda yakaladığı başarıya değinebilirim. İngiltere'de Tahıl Geliştirme Stratejik Program Konsorsiyumu'nda beş ayrı üniversite bir arada çalışıyor. Program için sadece 2015- 2016 döneminde 675 milyon dolarlık bir yatırımla dünya standartlarında araştırmacılar görevlendirip laboratuvarlar kuruldu. Bin 600 araştırmacı ve 2 bin öğrenci tahıl üretiminde verimliliği araştırıyor. Bu sayede İngiltere hektar başına 8 ton buğday üretirken, Türkiye hektar başına 2,5 ton buğday üretebiliyor. Bir başka örnek de Hollanda. Konya kadar yüzölçümüne sahip olan Hollanda, üniversiteler, sanayi kuruluşları ve üreticiler arasında kurulan başarılı iş birliği yapısı sayesinde tarım, tarım makineleri ve gıda ürünlerinde 100 milyar dolarlık ihracat rakamını yakaladı" dedi.

İzmir Ticaret Borsası olarak Ege Üniversitesi'nin, Üniversite Sanayi işbirliği alanında başlattığı projeyi son derece faydalı bulduklarını anlatan Kestelli, "Ülkemizin yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) tarafından geliştirilen proje kapsamında, sanayicilerin Egeli akademisyenlerle iş birliğinde geliştirecekleri projelerin yüzde 75'ine kadar üniversitenin öz kaynaklarından destek sağlanacak olması çok ama çok önemli" diye konuştu.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da bu birlikteliğin esnaf ve sanatkarlar açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA