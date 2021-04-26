Ege Üniversitesi'nden Ferhat Arıcan'a tebrik
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Ege Üniversitesi'nden Ferhat Arıcan'a tebrik

Ege Üniversitesi'nden Ferhat Arıcan'a tebrik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İSVİÇRE'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde 15 bin 300 puanla altın madalya kazanarak üst üste 2'nci kez Avrupa Şampiyonu olan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'a bir tebrik de mezunu olduğu Ege Üniversitesi'nden geldi.

İSVİÇRE'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde 15 bin 300 puanla altın madalya kazanarak üst üste 2'nci kez Avrupa Şampiyonu olan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'a bir tebrik de mezunu olduğu Ege Üniversitesi'nden geldi. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Ferhat'ın başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Daha önce Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan Ferhat Arıcan, şimdi de İsviçre'de şampiyon olarak Türk halkının gururu oldu" dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Budak, "Üniversitemiz bünyesinden böyle başarılı sporcuların çıkıp bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu gururu ve heyecanı bizlere yaşatan milli sporcumuz Ferhat Arıcan'ı can-ı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.Şampiyonayı 15 bin 300 puanla birinci olarak bitiren Ferhat Arıcan'ı 15 bin 133 puanla Rus David Belyavskiy ve 15 bin 100 puan alan Alman Lukas Dauser ile İsviçreli Christian Baumann izledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu
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