Ege Üniversitesi'nde plazma nakli yapılan hastaların durumu iyiye gidiyor
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Ege Üniversitesi'nde plazma nakli yapılan hastaların durumu iyiye gidiyor

Ege Üniversitesi'nde plazma nakli yapılan hastaların durumu iyiye gidiyorEGE Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yeni tip koronavirüse karşı önerilen immün plazma yöntemi ile tedaviye başladı.

20.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:27
Ege Üniversitesi'nde plazma nakli yapılan hastaların durumu iyiye gidiyor

Ege Üniversitesi'nde plazma nakli yapılan hastaların durumu iyiye gidiyor

EGE Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yeni tip koronavirüse karşı önerilen immün plazma yöntemi ile tedaviye başladı. Plazma tedavisinin hastaların iyileşme sürecini hızlandırdığını ve iyileşme olasılığı düşük olan hastaların iyileşme şansını artırdığını söyleyen Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, "Biri bizim hastanemizde, biri başka bir hastanede tedavi gören iki koronavirüs hastasına plazma nakli gerçekleştirdik. Bu hastalarımızın tedavisi şu ana kadar çok iyi gidiyor" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, koronavirüse yakalanıp iyileşen ve 14 gün sonrasında test sonuçları negatif çıkan hastaların kanlarından alınacak plazma ile koronavirüs hastalarının tedavisine başladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da önerilen tedavi, hastaların iyileşme sürecini hızlandırmakla beraber, iyileşme olasılığı düşük olan kişilerin de iyileşme şansını artırıyor. Plazma tedavisi ile ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, "Biz salgının başından bugüne kadar İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile tam bir koordinasyon halinde, rektör hocamızın da desteği ile Ege Üniversitesi Hastanesi'nin adına yakışır şekilde sürdürüyoruz. Hastalıkla ilgili tıptaki son gelişmeleri de bilimsel ispatı olduktan sonra hastalarımızda kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de plazma tedavisi. Plazma tedavisi, koronavirüs hastalığını geçirmiş bir kişinin kandaki plazmasının alınıp, hala hastalığı geçirmekte olan bir kişiye nakledilmesi şeklinde gerçekleşiyor. Buradaki amacımız hastalığı geçirmiş kişinin kanından, bu hastalıkla mücadele etmeyi öğrenmiş, hastalığı nasıl yeneceğini bilen antikor denen hücreleri alıp hastalığı geçirmeye devam eden kişiye vermek. Onun da bu hastalığı daha kısa bir sürede atlatmasını sağlamak" dedi.

Koronavirüs hastalığının henüz yeni olduğunu aktaran Turhan, "Hastalığı geçirmiş kişi sayısı çok fazla değil ama gittikçe artıyor. Tedavi ettiğimiz hastaların tamamının listesi mevcut. Süreç içinde süreler doldukça, negatif sonuçlar geldikçe, bağışçı olmak isteyenlerin plazmalarını alacağız. Hastanemizdeki iyileşen hasta listesinin dışında, diğer hastanelerde tedavi görüp iyileşmiş kişiler de bağış yapabilirler. Plazma bağışçısı olabilmek için, hastaların koronavirüsü yendikten sonra üzerinden en az 14 gün geçmiş olması ve en az iki tane negatif PSR test sonucunun olması gerekiyor Ege Üniversitesi Kan Merkezi'ne başvurarak donör olabilirler. Biz onları gerekli şekilde yönlendiririz" diye konuştu.

'NAKİL YAPILAN İKİ HASTANIN DURUMU İYİYE GİDİYOR'

Nakil gerçekleştirilen iki hastadan bahseden Turhan, "Biri bizim hastanemizde, biri başka bir hastanede tedavi gören iki koronavirüs hastasına plazma nakli gerçekleştirdik. Bu hastalarımızın tedavisi şu ana kadar çok iyi gidiyor. Onları yakından takip ediyoruz, umarız çok yakın zamanda sağlıklarına kavuşacaklar. Bu hastalıktan iyileşme süreci bir hafta, 10 gün ve iki hafta arasında değişiyor. Biz de bu hastalarımızda da benzer bir süre bekliyoruz. Antikorları verdiğimiz için hastaların kanında savaşmaya uygun hücreler çoğalıyor. Bu şekilde tedavi olmayacak Plazma tedavisi hastaların iyileşme sürecini hızlandırıyor ve aynı zamanda, iyileşme olasılığı düşük olan hastaların iyileşme şansını artırıyor" dedi.

Ege Üniversitesi'nde plazma nakli yapılan hastaların durumu iyiye gidiyor

Kaynak: DHA

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