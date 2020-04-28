Ege Üniversitesi'nde koronavirüs hastaları iyileşiyor EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören koronavirüs hastaları, şifa bulmaya devam ediyor.

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören koronavirüs hastaları, şifa bulmaya devam ediyor. Salgının başlangıcından itibaren hastaneye başvuran, test yapılan ve tanı konan hastalar ile ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, şimdiye kadar bin 796 kişinin koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldığını, bunlardan bin 601 hastanın taburcu edildiğini, 16 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

EÜ Tıp Fakültesi'nde ilk koronavirüs tanısının 18 Mart tarihinde konulduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bugüne kadar koronavirüs tanı veya ön tanısı ile toplam 4 bin 865 koronavirüs poliklinik başvurusu oldu. Bunlardan 240 tanesi yoğun bakım olmak üzere toplam bin 796 olgu hastaneye yatırıldı. Koronavirüs ön tanısıyla hastaneye yatırılan hastalardan 461'inin testi pozitif çıkarak kesin koronavirüs tanısı aldı. Hastaneye yatan bu hastaların bin 601'i taburcu oldu. Şimdiye kadar koronavirüs tanısıyla maalesef 16 hastamızı kaybettik" dedi.

TOPLAM 12 BİN TEST YAPILDISağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs testi için yetkilendirildiklerini hatırlatan Prof. Dr. Budak, "Bu süreçte hastanemizde, diğer bölge hastanelerinden gelen numuneler ile toplam 12 bin PCR testi yapıldı, bunlardan bin 65'i pozitif saptandı. Test yapılanlardan 5 bin 864'ü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalarımızdı. Bu hastaların ise 583'ü pozitif çıktı. Toplam 43 sağlık çalışanımız bu süre içinde koronavirüs ile enfekte oldu. Enfekte olan çalışanlarımızın 14'ü hekim, 11'i hemşire, 8'i hastabakıcı, 4'ü tekniker. Çok şükür ki hiçbir çalışanımızda hayati tehlike bulunmuyor" diye konuştu.İlk vakanın ortaya çıkması ile acilen geniş önlemler aldıklarını belirten Prof. Dr. Budak, "Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınını daha pandemi ilan etmemişken, Ege Üniversitesi olarak Göğüs ve Enfeksiyon Ana Bilim Dalları'nda koronavirüs odaları oluşturduk. Enfeksiyon hastalıkları servisini, göğüs hastalıkları servisini ve 16 yataklı üçüncü basamak yoğun bakımı, koronavirüs alanları kapsamına aldık. Göğüs hastalıkları yoğun bakımı, tümüyle negatif basınçlı sistem haline getirildi. Göğüs- enfeksiyon binasına giriş çıkışlar sadece sağlık personeline izin verilecek şekilde sınırlandırıldı. Göğüs ve enfeksiyon hastalıkları servislerinde yatan koronavirüs enfeksiyonu dışındaki hastalar, iç hastalıkları servisimize nakledildi. 18 yataklı üçüncü basamak yoğun bakım yatağına sahip yanık servisimiz, koronavirüs hastalarına tahsis edildi. Acil serviste koronavirüs şüpheli olgulara yönelik ikinci bir giriş yapılarak, özel düzenleme yapıldı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon binası da boşaltılıp koronavirüs hastanesi haline getirildi ve tüm odalarına merkezi oksijen sistemi döşendi. Gastroenteroloji binasında yer alan 12 yataklı birinci basamak yoğun bakım, kuru hava ve vakum sistemi yenilenip, üçüncü basamak yoğun bakım standartlarına getirildi" dedi.'BAŞARIMIZI FEDAKAR SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA BORÇLUYUZ'

Alanlarında uzman, her biri çok değerli hekim kadrosuna sahip olduklarını belirten Prof. Dr. Budak, "Vefat sayımız oldukça düşük. Keşke hiçbir hastamızı kaybetmeseydik. Ancak hekimlerimiz, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, kısacası tüm sağlık çalışanlarımız ellerinden geleni hatta fazlasını yapıyorlar. Başarımızı onların fedakarca çalışmalarına borçluyuz. Bölgemizin ve Türkiye'nin önde gelen sağlık kurumlarından biri olarak hem tedaviye hem de aşı çalışmalarında özveriyle devam ediyoruz. Bir yandan da şifa bulan hastalarımızın bağışlarıyla immün plazma tedavisi için çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın desteği sayesinde malzeme sıkıntısı çekmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliği ile alınan kararlar doğrultusunda Maliye Bakanlığı'mızdan da gerekli personel desteğini alıyoruz. Ayrıca üniversite hastanelerinde yapılan çalışmalarla yakinen ilgilenen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür ediyorum. Ben; fedakarca, gecesini gündüzüne katarak, ailelerinden uzak kalarak mücadele eden sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Enfekte olan sağlık çalışanlarımıza ve diğer hastalarımıza acil şifalar dilerken, kaybettiklerimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA