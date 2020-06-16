Ege Üniversitesi'nde korkutan yangın
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Ege Üniversitesi'nde korkutan yangın

Ege Üniversitesi'nde korkutan yangın Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde Tıp Fakültesine bağlı Anatomi Anabilim Dalı Makroskopi Salonu'nda çıkan yangın büyük panik oluşturdu.

16.06.2020 00:47 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:58

Ege Üniversitesi'nde korkutan yangın

İZMİR - Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde Tıp Fakültesine bağlı Anatomi Anabilim Dalı Makroskopi Salonu'nda çıkan yangın büyük panik oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre yangın 23.30 sıralarında Ege Üniversitesi Tıp fakültesine bağlı Anatomi Anabilim Dalı Makroskopi Salonu'nda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı meydana geldi. İddiaya göre salondan dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. Yangının çıktığı yere kısa sürede ulaşan ekipler titiz bir çalışma ile yangını söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Yangında herhangi bir ölü ya da yaralı olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ege Üniversitesi'nde korkutan yangın

Kaynak: İHA

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