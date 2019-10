Ege Üniversitesi mezunları buluştu

21.10.2019 10:27

Ege Üniversitesi 55'inci Ege Kampüs Tören Şölen Alanı'nda gerçekleştirilen mezunlar buluşmasına Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Prof. Dr. Kutsal Turhan, Prof. Dr. Mehmet Ersan, senato üyeleri, akademisyenler, Egeli mezunlar ve aileleri katıldı. Renkli görüntülerin yer aldığı ve katılımın yoğun olduğu etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, "Üniversitemiz, sizlerle nostalji dolu güzel bir gün yaşıyor. Üniversitemiz tarihinde ilk kez bu denli geniş kapsamlı bir mezunlar buluşması etkinliği düzenliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dolayısıyla bu anlamlı fotoğrafı kalıcı kılmak, en büyük arzularımızdan birisi" dedi.

Ege Üniversitesi'nin evrensel eğitim ve araştırma ilkeleri doğrultusunda ürettiği incelikli ve nitelikli bilgi ile bilim dünyasına çok değerli katkılar sunduğu ifade eden Prof. Dr. Budak, "Üniversitemiz; akademik anlamda donanımlı, kültürel altyapısı kuvvetli ve toplumsal gerçekliklere duyarlı bireyler yetiştirerek faydasını ülkemizin her köşesine taşımaktadır. Üniversitemizin 64 yıllık köklü geçmişine baktığımızda görüyoruz ki; burada elde edilen her başarı, Ege Üniversitesi ailesini daha çok çalışmaya teşvik etmiş; başarılarımız, bizlere daima yeni başarıların kapısını aralamıştır. Bu anlamda üniversitemiz, gücünü daima kendisinden, çalışanından, öğrencisinden ve mezunlarından alıyor. Tüm bu süreçte, ülkesi ve milleti için son derece çabalayan öğrencilere; Üniversitemiz için gece gündüz demeden çalışan akademik ve idari personele ve faydasını ülkenin her köşesine ulaştıran mezunlara sahip olmaktan gurur duyuyoruz"diye konuştu.

EÜ'NÜN REFERANSI EGELİ MEZUNLAR

Üniversitesinin en önemli referansının mezunları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Budak, "Ege Üniversitesi, siz mezunlarımızın ülkenin dört bir yanında imza attığı başarılarla adından daima övgüyle söz ettiriyor. Üniversitemizin hem ulusal hem uluslararası alanda sahip olduğu tanınırlık düzeyinin artmasında kıymetli mezunlarımız büyük bir role sahip. Sizler, ilk adımlarını üniversitemizde attığınız başarı yolculuğunda, bugün çok kıymetli konumlara ulaştınız. Mesleki hayatınızda imza attığınız her başarının bizler için büyük bir gurur kaynağı olduğunu bilmenizi istiyorum. Çünkü sizler yeni başarılara koştukça, biliyoruz ki, Ege Üniversitesi olarak doğru yoldayız. En büyük hedefimiz üniversitemizi; çalışanı, öğrencisi ve mezunlarıyla tek yürek olmuş, kurumsal aidiyet duygusu güçlü bir yapıya kavuşturmak. Her birimiz, üniversitemizi ve ülkemizi daha ileri taşımak adına elimizden gelenin en iyisini yapmalı; ailemizin kıymetli küçükleri olan öğrencilerimize rehberlik etmeliyiz. Bu aileyi bir arada ve güçlü kılmak hepimizin ortak sorumluluğu" dedi.

MEZUNLARLA İLİŞKİLER BAŞARI VE KARİYER PLANLAMA OFİSİ

Ege Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler, Başarı ve Kariyer Planlama Ofisini kurduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Budak, "Mezunlarımızın üniversitemiz ile bağını güçlendirmek, üst yönetim olarak en temel önceliklerimizden biri oldu. Bu düşüncelerle, Mezunlarla İlişkiler, Başarı ve Kariyer Planlama Ofisi'ni kurarak on binlerce mezunumuzu, öğrencilerimiz ve çalışanlarımızla çeşitli platformlarda buluşturduk, buluşturmaya devam ediyoruz. Ayrıca, mezunlarımızın Üniversitemiz olanaklarından yararlanabilmesi için "Mezun Kartı" uygulamasını başlattık. İstiyoruz ki; öğrencilerimiz mezun olduklarında da 'Egeli' olmanın ayrıcalığını ve gururunu yürekten hissetsin. Bizler, birlikte güçlüyüz. Bizleri bir araya getirerek sahip olduğumuz potansiyeli gözler önüne seren bu tür etkinlikler sayesinde, hem üniversitemizin hem ülkemizin gelişimine daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Ege Üniversitesi'ni ileriye taşımak adına yürüttüğümüz her çalışmada, sizlerin desteği, bilgisi ve katkısı bizler için çok değerli. Üniversitemizin bugün ülkemizde ve bilim dünyasında yakaladığı başarıyı birlikte çok daha ileri taşıyacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Etkinlikte Ege Üniversitesi mezunları ve katılımcılar, EÜ Türk Halk Dansları Topluluğu (TÜHAD), EÜ Capoeira Topluluğu ve Viyana Valsi Topluluğu dans gösterileriyle eğlendiler. Ayrıca etkinlikte Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı,mini konseriyle katılımcılara coşkulu anlar yaşattı. Etkinlikte cübbe giyen Egeli mezunlar, Rektör Prof. Dr. Budak ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

