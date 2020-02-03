Ege Üniversitesi Masterler açık ara önde

03.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:27

Takımlarının geçen yıl da Ege Şampiyonu olduğunu hatırlatan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Öğrencilerimiz ve çalışanlarımızla diğer alanlarda olduğu gibi sporda da güzel bir ivme yakaladık. Ege Üniversitesi birlik ve beraberlik içinde, bilimde, sanatta ve sporda faaliyetlerini sürdürüyor" diye konuştu.

Ege Üniversitesinin idari ve akademik çalışanlarının oluşturduğu EÜ Sağlık Gücü Masterler futbol takımı, hızlı yükselişini sürdürüyor. Ege Masterler Federasyonu 2019- 2020 sezonunda C Grubunda mücadele veren EÜ Sağlık Gücü Masterler, 16. Haftada rakibi Şirinyer Masterler takımı karşısında 5-0 galip geldi. Sezonun bitimine 6 hafta kala, EÜ Sağlık Gücü Masterler en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e çıkarttı. EÜ Sağlık Gücü Masterler takımının lisanslı futbolcusu da olan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, haftanın en az 2 günü antrenman yaptıklarını dile getirdi. Takımlarının geçen yıl da Ege Şampiyonu olduğunu söyleyen Rektör Budak, "Geçen yıl da antrenmanlarımızı sıkı tuttuk ve o çalışmalar bizi şampiyonluğa taşıdı. Elbette amacımız spor yapmak ve gençlerimize örnek olabilmek" diye konuştu.

"SPORDA DA GÜZEL BİR İVME YAKALADIK"

Ege Üniversitesinin bilim ve sanatta olduğu gibi sporda da güzel bir ivme yakaladığına dikkat çeken Rektör Budak, "Ege Üniversitesi birlik ve beraberlik içinde, bilimde, sanatta ve sporda faaliyetlerini sürdürüyor. Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübümüz, müsabakalarını, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla yenilediğimiz tesislerimizde, Egeli taraflar eşliğinde yapıyor. Kulübümüz bireysel karşılaşmalarda da takım mücadelelerinde de önemli başarılar elde ediyor" dedi.

Kaynak: Bültenler