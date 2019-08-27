"Ege Üniversitesi Köyümüzde Projesi "Çınardibi'ndeydi

27.08.2019 16:36

Bayındır Belediyesi'nin de desteklediği proje için akademisyenlerden oluşan ekiple mahalle halkına bilgilendirme amaçlı kurulan stantlarda gıdaların evde muhafazası, astronomi ve uzay bilimleri incelemesi, geleneksel tahta baskı etkinliği ve zirai konularda uygulamalı bilgi verildi. Mahalle sağlık ocağında halka ücretsiz genel sağlık taraması, ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Üniversite-Belediye İşbirliğinin Önemine İnanıyoruz

Proje tanıtım töreninde konuşma yapan Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen; Bayındır coğrafi yapısı, iklimi, toprakları, hayvancılığıyla önemli bir İlçe konumundadır. Bizler kalkınma ve refah seviyesinin artırılması için projeler hazırlamaktayız. Bu konuda üniversite belediye işbirliğine önem vermekteyiz. Bayındır için Ege Üniversitemizle birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Ege Üniversitesi rektörümüz Prof.Dr. Necdet Budak'a verdiği desteklerden dolayı hemşehrilerim adına teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.

Bilgi Birikimimizi Halkımızla Paylaşıyoruz

Üniversitelerin amacının topluma önderlik yapmak, topluma yol göstermek olduğunu berliten Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak ; ''Ülkemizin daha ileri gitmesi için eğitime, bilime, fene ihtiyaç var. Bizlerde üniversite olarak bir çok bilimsel projeler gerçekleştirmekteyiz. Türkiye'de Tübitaka en fazla proje gönderen üniversiteler arasında 1.sıradayız. Ege üniversitesi olarak bilgi birikimimizi halkımızla paylaşmak için bu projeyi uyguluyoruz. Bayındır halkının ve ülkemizin her zaman yanındayız. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'e teşekkür ederim''dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Başkan Yardımcısı Osman Kadan ve beraberindekiler üniversite tarafından mahalle meydanında kurulan stantları gezerek, yetkililerden bilgi aldılar.

Kaynak: Bültenler