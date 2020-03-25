Ege Üniversitesi Kovid-19 PCR testi için yetkilendirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Ege Üniversitesi Kovid-19 PCR testi için yetkilendirildi - Haber
Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Sağlık

Ege Üniversitesi Kovid-19 PCR testi için yetkilendirildi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesindeki Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Viroloji Laboratuvarı, Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirildi.

25.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:12
Ege Üniversitesi Kovid-19 PCR testi için yetkilendirildi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesindeki Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Viroloji Laboratuvarı, Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının daha çok moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu belirtti.

Salgının Türkiye'de başlamasıyla sağlıklı insan gücünün diri ve etkin tutulabilmesinin pandemi yönetimi için oldukça önem taşıdığını bildiren Budak, şunları kaydetti:

"Hızlı ve daha çok sayıda test yapılabilmesi sayesinde erken tanı, erken izolasyon, erken tedavi ile pandemi ile savaş gücümüz artacak. Bu durum aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunda devamlılığa destek olacak. Bu çerçevede tarafımızca Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılan girişimlerimiz sonucu Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Viroloji Laboratuvarımız Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirildi. Böylece İzmir Halk Sağlığı Kurumu, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ardından altyapısı, deneyimli öğretim üyesi ve sağlık teknikerleri ile Moleküler Viroloji Laboratuvarımızda hızlı ve çok daha fazla sayıda test yapılacak."

Budak, Ege Üniversitesi Hastanesi için herhangi bir yardım kampanyası başlatmadıklarını belirterek, "Hastanemizin bu süreçte ilaç ve tıbbi malzeme başta olmak üzere bütün ihtiyaçları devletimizin olanakları ile karşılanmaktadır. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bizlerle irtibat halinde. Süreçte tüm devlet kurumlarıyla sıkı işbirliğimizi sürdürmekteyiz. Bu zor günleri elbirliğiyle atlatacağımıza inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz Haber
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Diyarbakır'da tepki çeken koronavirüs anonsu! Müftülük anında devreye girdi Haber
Diyarbakır'da tepki çeken koronavirüs anonsu! Müftülük anında devreye girdi
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı Haber
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon'dan korkutan açıklama Haber
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon'dan korkutan açıklama
Gözler saat 19.15'e çevrildi! İki bakan ortak basın toplantısı yapacak Haber
Gözler saat 19.15'e çevrildi! İki bakan ortak basın toplantısı yapacak
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Sebepleri virüsten daha tehlikeli
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Sebepleri virüsten daha tehlikeli
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi
Günlük burç yorumları 25 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdulhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin James Bond Seda Sayan Müslüm Gürses Seren Serengil
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Türk Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Ege Üniversitesi Kovid-19 PCR testi için yetkilendirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 10:39:23. #1.14#
title