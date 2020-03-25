Ege Üniversitesi Kovid-19 PCR Testi için yetkilendirildi
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Ege Üniversitesi Kovid-19 PCR Testi için yetkilendirildi

Ege Üniversitesi Hastanesi, Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirildi.

25.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:29
Ege Üniversitesi Kovid-19 PCR Testi için yetkilendirildi

Yarım asırlık geçmişi ile Ege Bölgesinin ve Türkiye'nin en önemli sağlık kuruluşlarından olan ve pek çok başarılı bilimsel çalışmaya imza atmış Ege Üniversitesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirildi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak tarafından Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler sonucu, EÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Viroloji Laboratuvarı, Kovid-19 testlerini uygulama yetkisi aldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin 65 yıllık birikimi ve nitelikli beyin gücü ile eğitim, bilimsel araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda öncü olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Üniversitemiz dün olduğu gibi bugün de hem olağan hem de olağanüstü dönemlerde devletinin ve milletinin emrindedir.Tıp Fakültemizin kıymetli doktorları ve sağlık çalışanları koronavirüs salgınına karşı halkımızı korumak için fedakârca, canla başla görev yapmaktadır. Bu süreçte sağlık çalışanlarımızın daha çok moral ve motivasyona ihtiyacı bulunuyor. Salgın ile ilgili tüm gelişmeleri kurumsal hesaplarımızdan ve Sağlık Bakanlığı'nın resmî açıklamalarından takip etmenizi öneriyoruz.İnanıyorum ki hem devletimiz hem üniversitemiz bu zorlu süreçten daha da güçlenerek çıkacaktır. Çalışanlarımıza bu süreçte gösterdikleri özveri için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Prof. Dr. Necdet Budak, "Salgının ülkemizde başlamasıyla birlikte sağlıklı insan gücünün diri ve etkin tutulabilmesi, pandemi yönetimi için oldukça önem taşıyor. Rektörlüğümüz bünyesindeki Kovid Komisyonu ve Hastane Başhekimliğimiz tarafından birçok organizasyonel önlemler alınmıştır ve bu önlemler sürekli gözden geçirilerek güncellenmektedir. Sağlık çalışanlarımızda ve hastalarımızda enfeksiyon şüphesi oluştuğunda ya da enfekte olduklarında izolasyon ve karantina uygulanması gerekiyor. Hızlı ve daha çok sayıda test yapılabilmesi sayesinde erken tanı, erken izolasyon, erken tedavi ile pandemi ile savaş gücümüz artacak. Bu durum aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunda devamlılığa destek olacak. Bu çerçevede tarafımızca Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılan girişimlerimiz sonucu Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Viroloji Laboratuvarımız Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirildi. Böylece İzmir Halk Sağlığı Kurumu, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ardından alt yapısı, deneyimli öğretim üyesi ve sağlık teknikerleri ile Moleküler Viroloji Laboratuvarımızda hızlı ve çok daha fazla sayıda test yapılacak" diye konuştu.

"HERHANGİ BİR YARDIM KAMPANYASI BAŞLATMADIK"

Son günlerde sosyal medyada yer alan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi için yardım kampanyası başlatıldığı iddialarına değinen Rektör Budak, "Üniversitemiz tarafından Tıp Fakültesi Hastanemize destek amaçlı başlatılmış herhangi bir yardım kampanyası bulunmamaktadır. Hastanemizin bu süreçte ilaç ve tıbbi malzeme başta olmak üzere bütün ihtiyaçları devletimizin olanakları ile karşılanmaktadır. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca bizlerle irtibat halinde. Süreçte tüm devlet kurumlarıyla sıkı işbirliğimizi sürdürmekteyiz. Bu zor günleri elbirliğiyle atlatacağımıza inancım tamdır" dedi.

Kaynak: Bültenler

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