Ege Üniversitesi kaliteli eğitimin adresi olmaya devam ediyor

03.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:49

Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumu'nun(YÖK) yetkilendirdiği kurumlar tarafından kaliteli eğitimin adresi olduğunu belgelendirmeye devam ediyor. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde eğitimin kalitesini tescillemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla başlatılan akreditasyon çalışmaları sonuç verdi. Ege Üniversitesinde akredite edilen programlar arasına İletişim Fakültesinin Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümleri de dahil oldu.Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinin Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema (RTS) bölümleri İLEDAK tarafından 2022 yılına kadar akredite edildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Göreve başladığımız günden itibaren belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için hem teknolojinin hem de akademik dünyanın tüm olanaklarını üniversitemize kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz.Çağın gerekleri doğrultusunda bilgi iletişim alanında yaşanan teknolojik gelişmeleri takip ederek bir yandan ders içeriklerimizi güncellerken diğer yandan da hem fiziki imkânlarımızı hem altyapımızı hem de idari ve akademik gücümüzü daha donanımlı ve nitelikli hale getirmek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Araştırma Üniversiteleri arasında yer almak için başlattığımız kalite, standardizasyon ve akreditasyon gibi süreçler sonuç vermeye başladı. Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun yetkilendirdiği, iletişim alanında dış değerlendirme yapan ve akreditasyon belgesi veren tek kurum olan İLEDAK, Ülkemizin en köklü ve önde gelen iletişim fakültelerinden olan Üniversitemiz İletişim Fakültesinin Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerini akredite etti. İletişim Fakültemizin iki bölümünün akreditasyon almasında yoğun gayret gösteren Dekanımız Prof. Dr. Dilek Takımcı başta olmak üzere emeği geçen mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Ülkemizin önde gelen iletişim fakültelerinden birisi"

Dekan Prof. Dr. Dilek Takımcı,İletişim Fakültesinin Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinin akreditasyon sürecini başarıyla tamamladığını ifade ederek "Fakültemizin akreditasyon süreci, İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurumu tarafından değerlendirildi. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın öngördüğü vizyon doğrultusunda başlattığımız kalite ve akreditasyon çalışmalarımız sonucunda Gazetecilik ve RTS bölümlerimizin akredite oldu. İletişim Fakültemiz; kaliteli eğitimi, nitelikli akademik insan kaynağı, donanımlı uygulama birimleri ile ülkemizin önde gelen iletişim fakültelerinden birisi olduğu tescillendi. Şimdi de Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık bölümlerimizi sürece dahil ederek fakülte olarak tamamen akredite olmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımıza başladık kısa süre içinde her iki bölümümüzün kalitesinin tescilleneceğine inanıyorum. İletişim Fakültemiz ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Gazetecik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selda Akçalı ise akreditasyon sürecinin olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İletişim eğitim programlarının akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını yaparak Türkiye'deki iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan bir oluşum olan İLEDAK, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun yetkilendirdiği, iletişim alanında dış değerlendirme yapan ve akreditasyon belgesi veren tek kurum durumunda.

Kaynak: Bültenler