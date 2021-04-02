Ege Üniversitesi ile AFAD, "Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği" protokolü imzaladı
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Ege Üniversitesi ile AFAD, "Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği" protokolü imzaladı

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel
Ege Üniversitesi ile AFAD, 'Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği' protokolü imzaladı

Ege Üniversitesi (EÜ) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında İzmir Valiliğinde "Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği" protokolü imzalandığı bildirildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında İzmir Valiliğinde "Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği" protokolü imzalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz Selim Köşger, imza törende yaptığı konuşmada, İzmir'in depreme hazırlanması ve deprem riskinin araştırılması için kentteki üniversitelerle iş birliği içerisinde çalışma yürütüldüğünü belirtti.

İzmir'in deprem bölgesi olduğunu ve Türkiye'deki son büyük depremin 30 Ekim 2020'de İzmir'de yaşandığını bildiren Köşger, şunları kaydetti:

"İzmir'de 17 canlı fay hattı bulunmaktadır. Yaşadığımız depremde meydana gelen hasarı gidermek için bir taraftan çalışırken bir taraftan da kaçınılmaz muhtemel depremlerin daha az zararla atlatılması yönünde; üniversitelerimizle ve akademik camiayla iş birliği içerisinde bir ön çalışma yapmaya gayret ediyoruz."

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 2021'in İçişleri Bakanlığı tarafından "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Bir devlet üniversitesi olarak bize ne görev düşüyorsa her zaman devletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

"Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği" protokolü, İzmir'deki afet risklerinin azaltılması, Ege Üniversitesinde ve üniversitenin bağlı birimlerinde hizmet sunulan öğrencilerin ve akademisyenlerin afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları ile "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek faaliyetlerin eşgüdümüne ilişkin işbirliği ve koordinasyonun usul ve esaslarını kapsıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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