Üniversiteler detayları görüşmek üzere bir araya geldi
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Üniversiteler detayları görüşmek üzere bir araya geldi

11.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:20
Üniversiteler detayları görüşmek üzere bir araya geldi

Ege Üniversitesi , Iğdır ve Bitlis Eren Üniversiteleri Yükseköğretim Kurulu Anadolu Projesi kapsamında yapılacak etkinlik detaylarını konuşmak adına bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Anadolu Projesi kapsamında eşleşen Ege Üniversitesi (EÜ) ile Iğdır ve Bitlis Eren üniversiteleri heyetleri, proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin detaylarını belirlemek için bir araya geldi.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak başkanlığındaki üniversite heyeti, Iğdır ve Bitlis Eren üniversitelerini ziyaret etti.

Genç üniversiteler ile deneyimli üniversiteleri bir araya getiren proje kapsamında eşleşen üniversitelerin heyetleri, proje kapsamında yapılacak akademik, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin detaylarını belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Budak, Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri kıdemli üniversitelerle eşleştiren, gelişmiş üniversitelerin altyapısını, yetişmiş akademik kadrosunu ve birikimini genç üniversitelerle paylaşacağı bu çalışmanın tüm paydaş üniversiteler için güzel sonuçları olacağını kaydetti.

Budak, projenin eğitim kalitesinden mezunların niteliğine, araştırma altyapılarından kütüphane imkanlarının karşılıklı kullanılmasına kadar pek çok detayı barındırdığını aktararak, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi ile beslenme ve diyetetik alanında, Iğdır Üniversitesi ile İngiliz dili ve edebiyatı, havacılık yönetimi, inşaat mühendisliği ve hemşirelik gibi alanlarda iş birliği yapıyoruz. Bu ziyaretle paydaş üniversitelerimizle somutlaştırdığımız iş birliğimizi daha da ileri noktalara taşıyarak sürdüreceğimize yürekten inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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