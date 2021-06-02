Ege Üniversitesi, hukuk fakültesine 39 yıl sonra yeniden kavuştu
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Ege Üniversitesi, hukuk fakültesine 39 yıl sonra yeniden kavuştu

Ege Üniversitesi, hukuk fakültesine 39 yıl sonra yeniden kavuştu
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla üniversite bünyesinde hukuk fakültesi kurulduğunu bildirdi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla üniversite bünyesinde hukuk fakültesi kurulduğunu bildirdi.

Yazılı açıklamasında Ege Üniversitesinde 1978'de kurulan hukuk fakültesinin 1982'de kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesine alındığını anımsatan Budak, üniversite olarak 39 yıl sonra hukuk fakültesine yeniden kavuştuklarını ifade etti.

Türkiye'de hukuk sektörü iş yükünün sürekli arttığını belirten Budak, şunları kaydetti:

"Bölgemizde hukuk eğitimi almak isteyen kişiler için yeni olanaklar yaratmak istiyoruz. Köklü bir geçmişe ve ciddi imkanlara sahip üniversitemizin diğer alanlarda olduğu gibi hukukçu yetiştirilmesinde de bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğinden eminiz. Hukuk alanına özgü uygulama ve araştırma merkezleri kurma olanağına da sahip olacağız. Üniversitemizde disiplinler arası çalışmalara ve iş birliğine, hukuk bilim alanını eklemeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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