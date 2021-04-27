Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, tüm bölümleri ile akredite oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, tüm bölümleri ile akredite oldu

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, tüm bölümleri ile akredite oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından tüm programları ile akredite olan EÜ Hemşirelik Fakültesi, Türkiye'de lisans programı beş yıllık akredite edilen ilk hemşirelik fakültesi oldu.

Bu müjdeyi ziyaretlerinde bizlerle paylaşan Dekanımız Prof. Dr. Ayşegül Dönmez ve yardımcıları ile emeği geçen akademik ve idari çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Akreditasyonun, kalitenin ve gelişmişliğin önemli bir aracı olduğunu ifade eden Rektör Budak, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üniversitemizi hak ettiği yere ulaştırmak için tüm çabalarımızla yoğun gayretler içinde çalıştık. Bu süreçte araştırma üniversitesi olma hedefimizde önemli bir basamak olarak gördüğümüz kalite ve akreditasyon hedefimiz ile ilgili çalışmalara imza attık. Bu noktada ulusal ve uluslararası arenada kaliteli bir kurum olarak görünürlüğümüzü artmak amacıyla tüm birimlerimiz akredite olmak için seferber oldu. Hemşirelik Fakültemiz, tüm bölümleri ile akredite olarak ülkemizdeki hemşirelik fakülteleri arasında bir ilki başardı ve lisans programı beş yıllık akredite edilen ilk fakülte oldu. Emeği geçen tüm akademik ve idari çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Sağlık ekibinin en kalabalık insan gücü: Hemşireler"

Akredite olmaktan dolayı gurur ve onur duyduklarını ifade eden Dekan Prof. Dr. Ayşegül Dönmez ise "Fakültemiz,Hemşirelik Lisans Programı 2016 yılından itibaren HEPDAK tarafından akredite edilmişti. Ocak 2020 tarihinde HEPDAK'a yeniden akreditasyon başvurusunda bulunduk. Tüm değerlendirmeler neticesinde 30 Eylül 2026 tarihine kadar beş yıl süreli olarak akredite edildik. Salgın döneminde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen fakültemiz akreditasyon değerlendirme süreci sonunda Türkiye'de ilk defa tüm bölümleriyle beş yıllık akreditasyon alan Hemşirelik Fakültesi olduk. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleri, üniversitemizin hedeflerinden olan araştırma üniversitesi olma, eğitiminde kalite öncelikli ve öğrenci odaklı çalışma felsefesinin benimsenmesi sonucunda bu başarıyı elde ettik. Şüphesiz, sağlık ekibinin en kalabalık insan gücü olan hemşirelere, her zaman toplumun gereksinimi olacaktır. Bu nedenle Ege Üniversitemize yakışır biçimde mesleğimiz ile ilgili uluslararası yarışta önlerde olmak için iç motivasyonunuzu yüksek tutacağımıza ve inovatif olacağımıza yönelik inancım tamdır" dedi

Kaynak: Bültenler

Pentagon, Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyor
Pentagon, Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyor
Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Yılmaz Vural Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, tüm bölümleri ile akredite oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:01:14. #1.14#

title