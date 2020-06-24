Ege Üniversitesi Hastanesinin yeşil alan miktarı 2,5 kat arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ege Üniversitesi Hastanesinin yeşil alan miktarı 2,5 kat arttı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, son 3 yıl içinde 36 bin 31 metrekare peyzaj çalışması ve 730 metre yürüyüş yolu yapıldı.

Ege Üniversitesi Hastanesinin yeşil alan miktarı 2,5 kat arttı
24.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:20

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, son 3 yıl içinde 36 bin 31 metrekare peyzaj çalışması ve 730 metre yürüyüş yolu yapıldı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde hayata geçirilen "Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs" projesi kapsamında, tıp fakültesi hastanesinde yeşil alan miktarı yaklaşık 2,5 kat artış gösterdi. Ege Üniversitesi Hastanesi Kampüsünde, 16 bin 30 metrekare olan yeşil alan miktarı son üç yılda yapılan peyzaj ve rekreasyon çalışmaları ile 36 bin 31 metrekareye ulaştı. Ayrıca, çevre düzenlemeleri kapsamında hastane kampüsüne 730 metre yürüyüş parkuru yapıldı.

Her mevsim yeşil ve sürdürülebilir bir kampüs oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin yeşillendirilmesi ve çevre düzeninin sağlanması, öncelik verdiğimiz hedeflerimizden birisi. Bu doğrultuda ilk etapta kampüsümüzdeki araç trafiğini azalttık. Kötü görüntüye sebep olan yapıları kaldırdık. Kampüsümüzdeki yeşil alan miktarını iki yılda 4 bin 600 metrekareden 80 bin metrekareye çıkardık. Bu çalışmalarımız sonucunda da Greenmetric Dünya Yeşil Üniversiteler sıralamasında 84 basamak birden yükseldik" dedi.

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin halkla en fazla buluşmanın yaşandığı yer olduğunu belirten Rektör Budak, "Sadece İzmir'e değil, tüm bölgeye ve hatta ülkemize hizmet eden hastanemiz, yoğunluğun da en fazla yaşandığı birimimiz. Burada aldığımız önlemler ile araç ve insan trafiğini düzene soktuk. Yaptığımız peyzaj ve rekreasyon çalışmaları ile hastanemizde 16 bin 30 metrekare olan yeşil alan miktarını 36 bin 31 metrekareye çıkarttık. Yine 730 metre yürüyüş parkını hastane kampüsümüze kazandırdık. Gerek ana kampüsümüzü gerekse hastane kampüsümüzü, Ege Üniversitesi markasına yakışır bir çehreye kavuşturmak için yeşillendirme ve çevre düzenleme çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti Haber
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor Haber
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
İhbar alan polisler, minibüsü metrelerce kovaladıktan sonra durdurdu
İhbar alan polisler, minibüsü metrelerce kovaladıktan sonra durdurdu
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa...
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Nuri Bilge Ceylan
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Sel Bodrum Esenyurt
Şu an buradasınız: Ege Üniversitesi Hastanesinin yeşil alan miktarı 2,5 kat arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 12:36:15. #1.15#
title