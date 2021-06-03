Ege Üniversitesi Hastanesinden emekli olan hemşireler için tören düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ege Üniversitesi Hastanesinden emekli olan hemşireler için tören düzenlendi

Ege Üniversitesi Hastanesinden emekli olan hemşireler için tören düzenlendi
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Sağlık

Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesinde görevli 54 hemşire için emeklilik töreni düzenlendi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesinde görevli 54 hemşire için emeklilik töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ Tıp Fakültesi Şölen Alanı'nda düzenlenen etkinliğe 2019 ve 2020'de emekli olan hemşireler katıldı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hemşireliğin en kutsal mesleklerden biri olduğunu söyledi.

Hemşirelere üniversiteye yaptıkları katkılar nedeniyle de teşekkür eden Prof. Dr. Budak, "Emek ve fedakarlıklarınızın hastanemizde örnek teşkil eden değerler olarak korunmaya devam edeceğine ve bu değerlerin sizden sonraki hemşirelere yol göstereceğine yürekten inanıyorum. Üniversitemizin kapıları size her zaman açık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Programa, EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Başhekim Prof. Dr. Sezgin Ulukaya'nın da aralarında olduğu davetliler katıldı.

Ege Üniversitesi Hastanesinden emekli olan hemşireler için tören düzenlendi
Ege Üniversitesi Hastanesinden emekli olan hemşireler için tören düzenlendi
Ege Üniversitesi Hastanesinden emekli olan hemşireler için tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Müge Anlı Oğuzhan Koç İlker Kaleli
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ege Üniversitesi Hastanesinden emekli olan hemşireler için tören düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 11:59:07. #1.14#

title