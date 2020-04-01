Ege Üniversitesi Hastanesinde Azerbaycanlı doktorlara Kovid-19 konusunda eğitim verilecek
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Ege Üniversitesi Hastanesi, Ege Üniversitesi, Azerbaycan, Ege, Sağlık

Ege Üniversitesi Hastanesinde Azerbaycanlı doktorlara Kovid-19 konusunda eğitim verilecek

Ege Üniversitesi Hastanesi tarafından Azerbaycanlı asistan ve uzman tabiplere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda eğitim verileceği bildirildi.

01.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:14
Ege Üniversitesi Hastanesinde Azerbaycanlı doktorlara Kovid-19 konusunda eğitim verilecek

Ege Üniversitesi Hastanesi tarafından Azerbaycanlı asistan ve uzman tabiplere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda eğitim verileceği bildirildi.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından talebi doğrultusunda Türkiye'deki Azerbaycan uyruklu asistan ve uzman tabiplere 01-14 Nisan 2020 tarihlerinde eğitim verilecek.

Azerbaycanlı doktorlar, eğitim bitiminde tüm kişisel koruyucu ekipmanları, kullanacakları araç ve gereçlerle Azerbaycan'a gönderilecek ve ülkelerindeki sağlık personeline vaka yönetimi, hasta bakımı, enfeksiyon kontrolü, hastane organizasyonu konularında 3 aylık eğitim verecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof.Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin zor süreçte önemli bir misyon edindiğini belirterek salgınla mücadele kapsamında üniversitenin insan kaynağını, teknik donanımını ve fiziki tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Budak, şunları kaydetti:

"Dünya, tarih boyunca çetin imtihanlardan geçti, bu sınavı da başarılı bir şekilde vereceğine inanıyorum. Türkiye ve Azerbaycan arasında olan 'tek millet iki devlet' sadece bir sözden ibaret değildir. Gerçek dost, zor zamanda belli olur. Her iki ülke bugüne kadar zor dönemlerde birbirleriyle dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmiştir. Bundan sonra aynı şekilde hareket edecektir."

Kaynak: AA

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