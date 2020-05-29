Ege Üniversitesi Hastanesi poliklinikleri 1 Haziran'da açılıyor Ege Üniversitesi Hastanesinde kontrollü normalleşme süreci kapsamında tüm polikliniklerin 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayacağı, üniversitenin diğer fakülte ve birimlerinde de tam kadro çalışma sistemine geçileceği duyuruldu.

Ege Üniversitesi Hastanesinde kontrollü normalleşme süreci kapsamında tüm polikliniklerin 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayacağı, üniversitenin diğer fakülte ve birimlerinde de tam kadro çalışma sistemine geçileceği duyuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite hastanesinde 1 Haziran'dan tarihinden itibaren poliklinik hizmetleri yeniden başlatılacak, elektronik randevu sitemi ile hasta kabul edilecek.

Salgın sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kliniği haline getirilen Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Enfeksiyon Hastalıkları servisleri normal çalışma düzenine geçecek, yaz döneminde Kovid-19 tanılı hastalar izole servis ve yoğun bakım odalarında tedavi edilecek.

Öte yandan, hastanede maske takılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıklaştırıldığı, binalara girişlerde ateş ölçümünün yapılacağı da kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin aldığı kararlar doğrultusunda Ege Üniversitesinin de normalleşme sürecini başlattığını aktardı.

Salgın sürecinde sağlık çalışanları başta olmak üzere üniversitenin tüm çalışanlarının koşulların el verdiği ölçüde özveriyle çalıştığına değinen Budak, şunları kaydetti:

"Personelimiz dönüşümlü olarak iş başındaydı. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm personelimize bu süreçte gösterdikleri gayret nedeniyle teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda 1 Haziran'dan itibaren sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen gibi gerekli tedbirleri en üst seviyede alarak, bütün birimlerimizde tam kadro çalışma düzenine geçeceğiz."

Kaynak: AA