Ege Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangında hastalar tahliye edildi

EGE Üniversitesi Hastanesi'nin Kulak Burun Boğaz Servisi'ndeki toplantı odasında yangın çıktı, kliniğin bulunduğu bloktaki hastalar tahliye edildi. Yangın hastane personelinin yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yangında birkaç kişinin dumandan etkilendiğini, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Ege Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Servisi'ndeki bir odada, sabah saatlerinde yangın çıktı. Güvenlik personelinin ihbarı üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada, kulak burun boğaz ile ortopedi servislerindeki hastalar tahliye edildi. Hastane personelinin de yardımıyla yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 2 oda kullanılamaz hale geldi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada ise, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde bulunan toplantı odasında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 07.50 sıralarında çıkan yangın, hastane personeli ve itfaiye ekiplerinin gayretleriyle kısa sürede söndürülmüştür. Kliniğin bulunduğu blok tamamen tahliye edilmiş olup dumandan etkilenen üç çalışan ile iki hastanın tedavisi sürmektedir" denildi.