Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları Kurucusu Sezen Külahlı'dan anlamlı ziyaret! İzmir Okuyor Projesi ve Çocuk Gözüyle Dünya Yarışmalarında dereceye giren öğrencilerini ziyaret etti…

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları Kurucusu Sezen Külahlı İzmir Okuyor Projesi ve Çocuk Gözüyle Dünya konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerinin evlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tüm dünyada ve ülkemizde Koronavirüs salgını devam ederken, Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları Kurucusu Sezen Külahlı İzmir Okuyor Projesi ve Çocuk Gözüyle Dünya konulu resim yarışmasında dereceye giren başarılı öğrencilerinin evine ziyarette bulunarak başarılarını kutladı.

Okul kurucularını karşılarında gören öğrenciler hem çok şaşırdı hem de çok sevindi. Okul Kurucusu Sezen Külahlı, öğrencilerine küçük sürprizler de yaparak onların gönüllerini bir kez daha fethetmeyi başardı. Dereceye giren öğrenciler hem okullarını hem de arkadaşlarını çok özlediklerini belirttiler.

Kaynak: Bültenler