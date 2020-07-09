Ege Üniversitesi "Cinsiyet" kategorisinde yüzde 48'lik oranla ilk sırada yer alıyor Ege Üniversitesi, değerlendirmede Türk Üniversiteleri arasında "Cinsiyet" kategorisinde yüzde 48'lik oranla ilk sırada yer alarak kadın akademisyenlerinin bilimsel çalışma yapma oranı en yüksek üniversite oldu.

Ege Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarını yapan Leiden Üniversitesi CWTS Leiden Sıralama Sisteminde üst sıralarda yer alarak, Türk üniversiteleri arasında 4'üncü, dünya üniversiteleri sıralamasında ise 570'inci sırada yer aldı.

EÜ, CWTS Leiden Rankings 2020 Alan Değerlendirmesi sıralamasında ise Türk Üniversiteleri arasında "Yaşam ve Yer Bilimleri" kategorisinde 2'nci "Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri kategorisindeise 3'üncü sıraya yerleşti.Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Dünya çapında 1000'den fazla üniversitenin bilimsel performansının değerlendirildiği CWTS LeidenRanking'de, Üniversitemizülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında 4'üncü sırada yer aldı. Ayrıca, kadın akademisyenlerin bilimsel çalışma yapma oranı en yüksek Türk Üniversitesi olmamız bizler için ayrıca gurur kaynağı oldu. Bu başarıda emeği olan mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Cinsiyet" kategorisindeki başarısı ile dikkat çekiyor

Leiden Üniversitesi "CWTS Leiden 2020 Sıralama Sistemi"nde listede yer alan 1000 üniversite arasında Ege Üniversitesi 570'inci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Listede yer alan 21 Türk üniversitesi arasında ise 4'üncü sırada yer aldı. EÜ, yapılan genel değerlendirmede; "Bilimsel Etki" kategorisinde 4'üncü, "Cinsiyet" kategorisinde 3'üncü,"İşbirliği" ve Açık Erişim " kategorilerinde ise 7'inci sırada yer aldı. Dünya sıralamasında ise Bilimsel Etki'de 570'inci, Cinsiyet kategorisinde 548'inci sırada yer buldu.

Ege Üniversitesi, CWTS Leiden Sıralama listesindeki Alan Değerlendirmesinde Türk Üniversiteleri arasında; "Yaşam ve Yer Bilimleri" kategorisinde 2'nci "Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri" kategorisinde ise 3'üncü,"Fizik Bilimleri ve Mühendislik" kategorisinde ise 6'ncı oldu. Dünya sıralamalarında ise "Yaşam ve Yer Bilimleri" kategorisinde 389'uncu, "Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri" kategorisinde 419'uncu sırada iken "Fizik ve Mühendislik Bilimleri" alanında ise 633'üncü sırada yer aldı.

"Hedefimiz bu ve benzeri sıralamalarda daha üst sıralarda yer almak"

Dünya genelinden 1000'den fazla üniversitenin bilimsel performansını değerlendiren CWTS Leiden Ranking'de,Ege Üniversitesi, Türkiye'dekiüniversiteler arasında 4'üncü sırada yer aldığını ifade edenRektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bizler için gurur kaynağı olan bu başarıda emeği olan mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Dünya genelinde üniversiteler, 11 kuruluş tarafından pek çok parametreye göre değerlendiriliyor. Her sıralama kuruluşu farklı alan ve göstergeleri dikkate alıyor. Leiden ise değerlendirmelerinde akademik performansa dayalı sayısal verileri kullanıyor. Sıralamada kullanılan kriterlerin içeriklerini analiz ettiğimizde üniversitemizin uluslararası arenada istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdürdüğünü görüyoruz. Hedefimiz bu ve benzeri sıralamalarda daha üst sıralarda yer almak" diye konuştu.

"Çalışmalarımızın başarıya dönüştüğünü görmek gurur verici"

Ege Üniversitesi olarak dünyada tanınır referans gösterilen bir bilim merkezi olmak istediklerini ifade eden Rektör Budak,"Dünyada tanınır referans gösterilen bir bilim merkezi olmak istiyoruz.Ayrıca ismimizi araştırma üniversiteleri arasına yazdırmak istiyoruz. Her iki hedefimize de çok yakınız. Bu yüzden üniversite sıralamalarının da bir motivasyon aracı olduğunu biliyoruz ve önemsiyoruz.Üç yıla yakın süredir hedeflerimize ulaşmak için önemli çalışmalar yaptık. Altyapımızı ve ekosisteminizi bilim üreten bir yapıya kavuşturduk. Çalışmalarımızın başarıya dönüştüğünü görmek gurur verici bir şey. Açıklanan bu veriler bizleri mutlu ettiği ve göğsümüzü kabarttığı kadar, daha çok çalışmamız gerektiği mesajını da veriyor. Mensuplarımızla birlikte üniversitemizi daha iyiye taşımak, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tercih edilen ve örnek gösterilen bir üniversite haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarımızın üniversitemizin araştırma üniversiteleri arasında yer almasına da büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kısa zamanda elde ettiğimiz başarılara katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler