Ege Üniversitesi bilişim alt yapısı yeni yapılan yatırımlarla daha güçlü hale getirildi
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Ege Üniversitesi bilişim alt yapısı yeni yapılan yatırımlarla daha güçlü hale getirildi

Ege Üniversitesi bilişim alt yapısı yeni yapılan yatırımlarla daha güçlü hale getirildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesinde öğrenci ve akademisyenler ile paydaşların hayatını kolaylaştıran pek çok dijital uygulama hayata geçirildi.

Bilişim alt yapısı yapılan yatırımlarla daha güçlü ve dijital hale getirilen Ege Üniversitesinde,Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çalışanların ve öğrencilerin teknolojiyi etkin, hızlı ve verimli kullanmaları için güncel sistemler hizmet vermeye başladı. Öğrencilerin ve personelin sıklıkla karşılaştığı konulara ilişkin hızlı çözüm sunmak amacıyla "İletişim Merkezi" hizmete açıldı. Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde oluşturulan e-imzalı evrakların doğrulaması, oluşturulan entegrasyon sonrasında artık e-devlet üzerinden yapılmaya başlandı.Ayrıca yeni oluşturulan personel kart başvuru otomasyonu ile artık idari ve akademik çalışanlar personel kart başvurularını online ortamda da yapabiliyor.

Türkiye'nin en köklü yükseköğretim kurumlarından olan Ege Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın vizyoner ve proaktif yönetim anlayışı doğrultusunda, son üç yıl içinde; eğitim öğretim, araştırma geliştirme, sosyal sorumluluk, topluma hizmet, uzaktan öğretim, uluslararasılaşma, kalite ve akreditasyon parametrelerinde yakaladığı başarısını bilişim teknolojileri ve dijitalleşme alanlarında da göstererek büyük bir dönüşüme imza attı.

"İletişim Merkezi" Hizmete Açıldı

Ege Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin ve personelin sıklıkla karşılaştığı konulara ilişkin hızlı çözüm sunmak amacıyla "İletişim Merkezi" hizmete açıldı.Haberleşme, erişim, yazılım, donanım gibi alanlarda olası bir problem yaşayan personel ve öğrenciler, merkeze tek numaradan ulaşarak hızlıca destek alabilecek.

İletişim Merkezi'nin üniversite ile kişiler arasında bir köprü oluşturacağını söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak,"İletişim merkezi desteği ile güçlenen ilişkiler sayesinde personelimizle, öğrencilerimizle, öğrenci adaylarımızla ve paydaşlarımızladaha sağlıklı şekilde iletişim kurabileceğiz. Bu kapsamda pek çok hizmeti hayata geçirdik. Üniversitemiz dışarıdan arandığında, aktarılan kişinin telefonuna ulaşılmaması gibi durumlarda, arayan kişi otomatik olarak iletişim merkezi operatörüne geri dönüyor ve farklı bir kişiye aktarımı yapılıyor. Bu sayede arayan kişilerin mutlaka ilgili kişi veya kişiler ile görüştürülmesi sağlanıyor. Bakır kablo olan alt yapı, fiber kabloya geçirildi. Bu sayede ses kalitesi HD kaliteye çıkarıldı. Dış birimlerimizle yeni sistemde VOIP kanalı ile ücretsiz iletişime geçilmiş oldu. Açıkça ifade etmek isterim ki Türkiye'nin en büyük kamu santrali 13bin 500 abone sayısı ile hizmet veriyor. Bu sayı her geçen artarak devam ediyor" dedi.

"E-devlet entegrasyonu"

Elektronik Belge Yönetim Sistemini, e-devlet ile entegre ettiklerini söyleyen Rektör Budak, "Üniversitemizde kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinde oluşturulan e-imzalı evrakların elektronik ortamda doğrulaması artık e-devlet entegrasyonu ile bu mecra üzerinden daha güvenli olarak sağlanacak. Evrak doğrulama güvenlik açısından oldukça önemli bir konu. Hazırlanan belgenin gerçekliği artık e-devlet üzerinden daha güvenli bir şekilde sorgulanıyor" dedi.

"Online kart başvuru sistemi"

Personel kart başvuru sistemini de online ortama taşıdıklarını ifade eden Rektör Budak,"Üniversitemiz Web sayfası üzerinden kimlik.ege.edu.tr adresinde açtığımız ekrandan artık tüm çalışanlarımız başvuru yapabilecek. Başvuru esnasında kişinin tüm özlük bilgileri otomatik olarak ekrana gelecek. Başvuruda kimlik üzerine basılacak resmini kendisi yükleyebilecek. Kart basımı yapan personelimiz gelen talepleri otomatik olarak kart basma makinasına göndererek kart basımını sonlandırabilecek. Bu sayede hem iş yükü azalmış, hem süreç hızlanmış olacak. Diğer yandan personelimiz kart başvurularını ve başvuru sonrası işlemleri çevrimiçi olarak takip edebilecek. Böylece kağıt israfının da önüne geçilmiş olacak. Bu hizmetin hayata geçirilmesine katkı sağlayan başta Daire Başkanımız Mücahid Vural olmak üzere tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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