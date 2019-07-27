Ege Üniversitesi Bergama'da

"Ege Üniversitesi Köyümüzde" projesi kapsamında, Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak ve akademisyenler tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Bergama Yukarıbey Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziraat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Emel Akın Meslek Yüksek Okulu, Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, Astronomi ve Uzay Bilimlerinden akademisyenlerin yer aldığı etkinlikte akademisyenler, vatandaşlara bölgenin tarımsal kalkınması başta olmak üzere madde bağımlılığı, ağız ve diş sağlığı ile zirai konularda bilgilendirmede bulundu.

Astronomi ve Uzay Bilimlerinden akademisyenlerin hazırladığı teleskop ile gökyüzü incelemesine de yoğun ilgi gösteren vatandaşlara, tıp fakültesi doktorları tarafından sağlık taraması da yapıldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, yaptığı konuşmada, "Üniversiteler, yaptığı çalışmaları toplumla paylaşmalı, topluma aktarabilmeli, sizlerin sorunlarına çözüm üretebilmeli. Eğer bunu yapamıyorsak, yayınlarımız ve çalışmalarımız raflarda kalıyorsa bizim profesör, doçent olmamızın bir anlamı yok." dedi

Budak, üniversite olarak devletin tüm kurumları ile birlikte çalışarak, vatandaşların birçok sorununu, geliştirilen projelerle çözeceklerini belirtti.

Türk bilim insanlarına herkesin güvenmesi gerektiğinin altını çizen Budak,"Bu topraklardaki vatandaşlarımızın sorunu, üniversitenin sorunudur. Eğitimin bilimin sorunudur. Kahvede, köyde oturduğumuzda hep bir sorunu konuşuyoruz. Olayı eğitime bağlıyoruz. Onun için sadece defterde, kitapta değil, arazide olacağız. Ege Üniversitesi olarak biz bir başlangıç yaptık, diğer üniversiteler de bunun devamını getirecektir." diye konuştu.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da Kozak bölgesindeki çam fıstığının verim kaybı sorunu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştüklerini hatırlattı.

Koştu, bakanlık ile birlikte sorunları çözeceklerini belirterek,"Çam fıstığındaki verim kaybı ile ilgili son 8 yılda önemli çalışmalar var. Bunların hepsi sayın bakanımızın talimatıyla bir çatı altında toplandı. Ege Üniversitesinin de içinde bulunduğu 10 üniversite bununla ilgili önemli çalışmalara imza atıyor. İnşallah dünyada çaresi olmayan bu amansız durum önümüzdeki aylarda sonlanır. Bununla ilgili ilacı da inşallah Bergama'dan tüm dünyaya ulaştırmış oluruz." diye konuştu.

Ardından Çamavlu Mahallesine giden Budak, Bergama Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlemiş olduğu peynircilik kursunu tamamlayan kadınlara sertifikalarını verdi.

Kaynak: AA