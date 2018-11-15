Ege Üniversitesi, Bakanlık Desteğiyle Yenilenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Necdet Budak üniversite için 'Yerinde değişim ve dönüşüm' protokolünün ön görüşmesini yaptı. Bakan Kurum, bu protokol çerçevesinde üniversitenin ihtiyaçlarını giderecek inşaat çalışmalarına, gelecek günlerde başlayabileceklerini söyledi. Kurum, master planı çerçevesinde etaplar halinde ilerleyeceklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi temaslar için geldiği İzmir'de Ege Üniversitesini ziyaret etti. Ege Üniversitesi Senato Toplantı Salonu'nda Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Kurum, üniversite için ön görüşme yaptıkların söyledi.

"İnşaat çalışmalarına başlanacak"

Daha sonra açıklama yapan Bakan Kurum, üniversitelerin bilimi ve ülkenin milli değerlerini gelecek nesillere aktaranlar olduğunu kaydetti. Teknoloji ve bilimin ülkelerin refah seviyelerini artırdığını kaydeden Bakan Kurum, "Ege Üniversitesinin dünya üniversitesi olma yolunda çalışmaların bakanlık olarak destekçisiyiz. Bu projede üniversitenin bilim, kültür ve sanat faaliyetlerini arttırabilmek adına bir protokol yapacağız. Burada hazineye ait atıl arazilerde projeler hayata geçireceğiz. Hastaneleri, amfileri yenileyeceğiz. Hocalarımızın daha iyi eğitim verebilmesi adına ne gerekiyorsa yapacağız. Bu sayede üniversitenin, dünya üniversitesi olma yolunda alt yapısını hazırlamış olacağız. Biz, gelişmişlik seviyesi olarak dünyanın en büyük 190 ekonomisi arasına girmek istiyorsak, bilgiyi yurt dışına göndermememiz gerekiyor" dedi.

Daha sonra konuşmasında sözü Gezi olaylarına getiren Kurum, şunları söyledi:

"Gezi ile başladık 15 Temmuz'da milletimiz bir oldu iktidarımıza her noktada güvendi. Biz de bu nedenle protokolü bir çok önemsiyoruz. Bu protokol çerçevesinde üniversitenin ihtiyaçlarını giderecek inşaat çalışmalarına başlayacağız. Master plan çerçevesinde etaplar halinde inşaat çalışmaları başlayacak" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Budak ise "Üniversitenin dezavantajı olan fiziki alt yapısı, yağmur yağdığında kanalizasyon alt yapısına kadar, imar planları ile yeni hastane binası, tıp fakültesinden fen fakültesine kadar mühendislik ve sağlık kampüsü ile yepyeni bir Ege Üniversitesine bütün akademik kadromuz, ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda taleplerle karşılaşıyoruz. Örneğin tıpta, akademik performansta Türkiye birincisiyiz. Avrupa'da da hastalar bize geliyor. Böyle bir üniversitenin fiziki koşullarına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. - İZMİR