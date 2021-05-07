Ege Üniversitesi bahar şenliği, çevrim içi düzenlenecek

Ege Üniversitesi (EÜ) bahar şenliklerinin bu yıl çevrim içi etkinliklerle organize edileceği bildirildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) bahar şenliklerinin bu yıl çevrim içi etkinliklerle organize edileceği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde eğitimlerin uzaktan sürdürüldüğü üniversitede vize sınavlarının ardından 41. Kültür Sanat ve Spor Şenliği yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof.Dr. Necdet Budak, salgın nedeniyle öğrencilerden uzak olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.

Salgın döneminde öğrencilerin de zamanının çoğunu evlerinde geçirdiklerini hatırlatan Rektör Budak, "Salgın dönemi hem bizleri hem de öğrencilerimizi psikolojik olarak yıprattı. Çoğu zamanı evlerinde geçiren öğrencilerimizin bu dönemde biraz olsun moral bulması adına 41. Kültür Sanat ve Spor Şenliğimizi çevrim içi olarak gerçekleştirme kararı aldık. Üniversitemizin çeşitli birimlerinin düzenleyeceği geniş yelpazeli bir şenlik programı oluşturduk. Öğrencilerimizi hem eğlendirecek hem de kişisel gelişimlerine katkı sunacak bir şenlik olacak. Tüm öğrencilerimizi şenliğimizde buluşmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek şenlikte Hakan Apak, Grup Fondip, Beyefendi Grubu ile EÜ Devlet Konservatuvarı sanatçılarının konserler vereceği, sergi ve seminerlerin düzenleneceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol