Ege Üniversitesi akademisyenleri Güzelhisar'da

İzmir'in Aliağa ilçesinde, "Ege Üniversitesi Köyümüzde" projesi kapsamındaki Güzelhisar Mahallesinde bir buluşma gerçekleşirken, akademisyenler vatandaşlara madde bağımlılığı, ağız ve diş sağlığı ile zirai konularda bilgilendirmeler yaptı.

"Ege Üniversitesi Köyümüzde" projesi kapsamında, akademisyenler ve çevre mahallelerden vatandaşlar Güzelhisar Mahallesinde bir araya geldi. Ege Üniversitesi ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen programda; Ziraat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Emel Akın Meslek Yüksek Okulu, Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, Astronomi ve Uzay Bilimlerinden akademisyenler yer aldı. Akademisyenler, Güzelhisar ve çevre mahallelerden gelen vatandaşlara madde bağımlılığı, ağız ve diş sağlığı ile zirai konularda bilgilendirmeler yaptı.

Geleneksel giysi sergisinin yanı sıra teleskop ile gökyüzü incelemesine de yoğun ilgi gösteren vatandaşlara, tıp fakültesi doktorları tarafından sağlık taraması yapıldı.

Yoğun ilgi gören program Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın konuşması ile başladı. Sanayi ve liman şehri olmasına rağmen Aliağa'nın verimli topraklara sahip olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Aliağa'nın su kaynakları, jeotermali, denizi, doğası ve tarihi değerleri var. Bizler Allah'ın verdiği bu nimetlere sahip çıkmalıyız. Aliağa sadece bir sanayi şehri değil. Aliağa aynı zamanda bir tarım şehri. Aliağa turizm şehri de olmalı. Bu yolda bizlere kılavuzluk eden başta Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak olmak üzere tüm Ege Üniversitesi ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Sertifikalı ürünleri satın almaya talibiz"

Başkan Serkan Acar ayrıca, Aliağa Belediyesi olarak Aliağalı çiftçilerin ürettiği kaliteli ve sertifikalı ürünleri satın almaya talip olduklarını söyledi. Acar, "Aliağa Belediyesi çatısı altında bir kooperatif kurmak ve bu kooperatif sayesinde üretilen ürünlerin pazarlanması gibi bir hedefimiz var. Aliağa olarak ürettiğimizi tüketebiliriz. Bu konuda ciddi bir potansiyele sahibiz. Bu sayede tarımsal kalkınmayı hep birlikte sağlayabiliriz" dedi.

"Ege Üniversitesi Köyümüzde" projesi ile Türkiye'de bir ilke imza attıklarını ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise şunları söyledi:

"Aliağa bölgesinin sanayi ve turizm alanındaki atılımların yanı sıra tarımsal alanda ciddi bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Türkiye kolay bir ülke değil, bedelli bir ülke. Bunun temeli de ekonomik rekabetten geçer. Bu ülkenin her karış toprağı daha fazla ürün, kalite ve katma değer oluşturması adına birlikte çalışmalıyız."

Açılış konuşmalarının ardından hediye takdimleri gerçekleştirildi. TÜHAD Türk Halk Dansları Topluluğunun zeybek gösterisi beğeniyle izlendi. Stant ve tarama alanlarını ziyaret eden protokol üyeleri, vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Ziraat Fakültesi öğretim görevlileri Güzelhisar bölgesinde yapılabilecek tarımsal faaliyetler konusunda sunumlar yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Program protokol üyelerinin Güzelhisar Muhtarlığı ile köy meydanı ziyaretleri ile son buldu.

Güzelhisar Mahallesi Çamlık Tepe'de organize edilen programa ayrıca; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, kurum müdürleri, STK'lar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA