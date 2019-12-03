Ege Üniversitesi 8.Uluslararası Ege-Art Sanat Günleri

03.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:12

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Gökçe ve Öğr. Görevlisi Can Gökçe'nin yürütücülüğünü üstlendiği çalıştaya EÜ Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayda konuşanProf. Dr. Ziynet Öndoğan "8'incisinidüzenlediğimiz Uluslararası EgeArt Sanat Günlerinde Ege Üniversitesi olarak temamız "İz Düşüm". İz Düşüm kapsamında gelenekselden çağdaşa doğru sanatçılarımıza ve etkinliklere yer vermeyi hedefledik. Bu kapsamda 'Çini Motifleri ve Tasarım Çalıştayı' düzenliyoruz. Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden konuk ettiğimiz sanatçılarımızDr. Öğr. Üyesi Ezgi Gökçe ve Öğr. Görevlisi Can Gökçe çini motifleri ile tasarım nasıl yapılır, hazırlandıktan sonra kâğıt nasıl delinir, kömür tozuyla motifler nasıl alt düzeye aktarılır ve çini mürekkebiyle nasıl renklendirilir, bu teknikler üzerine bilgi verecekler. Öğrencilerimiz, üniversitemizin ambleminde yer alan yunus motifini, daha önce çalıştıkları ve stilize ettikleri figüratif desenleri çini motifleriyle tasarlayarak, renklendirip bir koleksiyon hazırlayacaklar" dedi.

"Çini, sanatçının zevk ve yaratıcılığının eseridir"

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Gökçe, "Çini sanatı, geleneksel Türk el sanatıdır. İnce detaylar ile işlenen ve Osmanlı tarihinin en gözde sanat dalı, günümüze kadar değerinden bir şey kaybetmeden gelmiştir. Toprağın pişirildikten sonra şekil verilerek, eşyalar üretilmesi ile oluşmaktadır. Çini sanatı; motifler, şekillerden ve renklendirmelerden oluşan eserlerdir. İç ve dış mimaride eserleri renklendirmek ve motiflerle süslemek amacıyla kullanılmaktadır" diye konuştu.

Öğr. Görevlisi Can Gökçe "Çini, en eski sanatlardan biridir. Doğu uygarlıklarında filiz vermiş, zamanla tüm dünyada ilgi görür olmuştur. Sanatçının zevk ve yaratıcılığının eseri olan çiniler, zahmetli bir sürecin sonucunda ortaya çıkmaktadır.Çini sanatında birçok motif kullanılmaktadır. Bunlar; bitkisel, hayvansal, geometrik sembolik motifler ve geçmelerdir. Çalıştaydaki amacımız; geleneksel sanatlardaki motifleri, teknikleri öğrencilerimize göstermek ve beyin fırtınası yapmalarını sağlayarak nasıl kullanabilirizi tartışmak" dedi.

Çalıştay sonunda Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, "Çini Motifleri ve Tasarım Çalıştayı" kapsamında öğrenciler tarafından yapılan çalışmaların Aralık ayında sergileneceğini ve tüm sanatseverleri beklediklerini duyurdu.

Kaynak: Bültenler