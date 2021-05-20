Ege Üniversitesi 66'ncı yılını kutladı
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Ege Üniversitesi 66'ncı yılını kutladı

Ege Üniversitesi 66'ncı yılını kutladı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi'nin (EÜ) kuruluşunun 66'ncı yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Ege Üniversitesi'nin (EÜ) kuruluşunun 66'ncı yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Rektörlük bahçesinde Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan törende konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ ailesinin bir mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Açıklamada, EÜ'nün 1955 yılında Türkiye'nin dördüncü büyük üniversitesi olarak kurulduğuna dikkat çeken Budak'ın şu ifadelerine yer verildi:

"1955'ten bugüne sahip olduğumuz sürekli gelişme azmini bugün de aynı inançla yüreklerimizde taşıyoruz. Dünyanın her köşesinde başarılarıyla gurur duyduğumuz mezunlarımız, bilime tam bir adanmışlıkla katkı sağlayan akademisyenlerimiz, üniversitemizi daha ileri taşıma gayretiyle çalışan idari kadromuz ve geleceğe umutla bakan öğrencilerimizle başarı basamaklarını hızla tırmanıyoruz. Üniversitemizi son 4 yılda el birliği ile şaha kaldırdık. Araştırma üniversitesi olma hedefimizde önemli yol aldık ve bu hedefimize artık çok yakın olduğumuzu, hatta ulaştığımızı düşünüyorum. Ağustos-Eylül ayında YÖK'ten Araştırma Üniversitesi listesinde yer aldığımıza dair müjdeli haberi, hep birlikte inşallah alacağız.

Diğer yandan eğitim-öğretimde kalite öncelikli hedefimiz doğrultusunda başlattığımız seferberlikte akredite olan program sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Bu yıl sonunda programlarımızın yüzde 60'ını akredite etmiş olacağız. Ayrıca YÖKAK tarafından ilk kez uygulamaya alınan Kurumsal Akreditasyon programına başvurabilen 54 üniversite arasından seçilen 11 üniversiteden biri olduk ve öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ve yöneticilerimizle önemli bir sınav vererek yapılan değerlendirmeyi başarıyla tamamladık. Önümüzdeki günlerde YÖKAK tarafından 5 yıllık tam akreditasyonu alacağımıza yürekten inanıyorum. Yol haritası belli olan Üniversitemizi, elbirliği ile daha da ileriye taşıyacağız."

Yükselmeye hak kazanan 164 akademisyene belgelerinin takdim edildiği törende Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı tarafından 66'ncı kuruluş yılına özel hazırlanan marş çalındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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