Ege Üniversitesi 2020 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı'na alındı Ege Üniversitesinin (EÜ) 2020 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı'na dahil edilen 11 üniversite arasında yer aldığı bildirildi.

Ege Üniversitesinin (EÜ) 2020 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı'na dahil edilen 11 üniversite arasında yer aldığı bildirildi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun (YÖKAK) 2020 yılı güz döneminde ilk defa yapılacak olan Kurumsal Akreditasyon Programı için üniversiteleri belirlediğini kaydetti.

Türkiye'deki 207 üniversite arasından başvurada bulunan 55 üniversiteden 11'inin programa dahil edildiğinin altını çizen Budak, Ege Üniversitesinin de programa alınan kurumlar arasında yer aldığını aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hayata geçirilen dijital uygulamalar sayesinde eğitim öğretimin aksamadan sürdürüldüğünü ifade eden Budak, şunları kaydetti:

"Bir yandan eğitim kalitemizi artırırken bir yandan da tüm birimlerde kurumsal bir yapı ile kalite ve akreditasyon kültürünü oluşturmaya çalıştık. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ilk kez yapılacak olan Kurumsal Akreditasyon Programı'na seçilmiş olmamızdan mutluluk duyuyorum. Bu, Ege Üniversitesi ailesinin mensubu olan öğrencilerimizin, yöneticilerimizin, akademik ve idari personelimizin başarısıdır. Öğrencilerimizi, yöneticilerimizi, akademik ve idari personelimizi bu başarı için kutluyor, katkıları için teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesini, ülkemizde öncü, dünyada önde gelen bir üniversite yapmak, İzmir'e, bölgemize, ülkemize ve devletimize daha da faydalı olmak için ödevlerimizi biliyor ve çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz."

Programın özellikleri

Program kapsamında, Kurumsal Akreditasyon Programı için YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımları kendi aralarında yapacağı toplantı sonrasında ön ziyaret, uzaktan ziyaret ve yüz yüze ziyaret olmak üzere üç aşamada değerlendirme yapacak.

Bu değerlendirmelerde üniversiteler; kalite güvence sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemleri başlıklarında 1000 puan üzerinden değerlendirilecek.

Değerlendirme takımı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kurumsal Akreditasyon Raporu hazırlanacak.

YÖKAK tarafından bu değerlendirmeye göre, 650 ve üzeri puan alan üniversiteye 5 yıl süreyle "tam akreditasyon", 500 ila 649 puan arasında puan alan üniversiteye iki yıl süreyle "koşullu akreditasyon" verilecek.

Kaynak: AA