Ege Üniversitesi 2020'ye umutla bakıyor

31.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:45

2019 yılında araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Rektör Budak, "2020'de ümit ediyorum ki hedefimize ulaşacağız. Yeni yılın Ege Üniversitesi ailesine ve ülkemize, sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Ege Üniversitesi olarak 2020'ye umutla bakıyoruz" dedi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın ev sahipliğinde Yavuz Özkol Tesisleri'nde düzenlenen programa, rektör yardımcıları, daire başkanları ve idari birimlerde görevli çalışanlar katıldı. Ege Üniversitesinin güzel bir yıl geçirdiğini ve iyi bir performans sergilediğine dikkat çeken Rektör Budak, "2020'de de bunu devam ettirmek istiyoruz. 2020 yılında araştırma üniversitesi olup olmayacağımız resmi olarak Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak. Bu nedenle de 2020 için iyi bir hazırlık yaptık. Burada sizlerin katkısı çok büyük" diye konuştu.

EÜ Rektörü olarak 2020 yılından çok umutlu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Budak, "Üniversiteler toplum için umudun olduğu yerlerdir. Çünkü üniversiteler topluma yön gösterir. 2020'den kişisel olarak çok umutluyum. Çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Geride bıraktığımız süre içerisinde yüksek performansla ciddi mesafe kat ettik. 2020'de hem umut edelim hem de umudun kendisi olalım. Bu umutlu duygular içerisinde sizlere sevdiklerinizle, ailenizle, dostlarınızla sağlık ve huzur dolu bir yıl diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler