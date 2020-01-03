Ege Üniversiteli cerrahlardan dünyaya bir ilk daha

03.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:50

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı cerrahları;çocuklarda karında iz olmadan yemek borusu yerine mide çekme (gastrik pull-up) ameliyatı ile dünyada bir ilke daha öncülük ediyor.

Doğuştan yemek borusu tıkalı doğan ya da yakıcı madde içme nedeniyle yemek borusunu kaybeden çocuklarda uygulanan boyuna mide çekme ameliyatı sadece göbekten açılan tek bir delik aracılığıyla dünyada ilk defa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda gerçekleştirildi. Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Ata Erdener bu tür ameliyatların dünyada sadece belli merkezlerde gerçekleştirilebildiğine dikkat çekerek deneyimli personel ve donanımın önemini vurguladı.

Çocuklarda mide çekme ameliyatlarını 2013 yılından itibaren kapalı yöntemle yapmaya başladıklarını belirten Prof. Dr. Coşkun Özcan ise ameliyatların kapalı yöntem ile karında boydan boya ve geç iyileşen bir yara yerine birkaç milimetrelik deliklerden yapılmasının hastaların ameliyat sonrası dönemi oldukça rahat geçirmelerini sağladığını belirtti.

Dünyada ilk kez göbekteki tek bir delik içinden mide çekme ameliyatını gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını ifade eden Doç. Dr. Zafer Dökümcü ise şimdiye kadar 4 hastada karında iz olmadan mide çekme ameliyatı uyguladıklarını ve sonuçların oldukça başarılı olduğunu belirtti. İlgi çeken yöntemlerini Kasım ayında önce Dünya Çocuk Cerrahisi Kongresinde bir panelde ardından da Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği'nin yıllık toplantısı sırasında canlı olarak ameliyathanede uygulamalı olarak gösterdiklerini belirten Doç. Dr. Zafer Dökümcü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin çocuklarda kapalı ameliyatlar konusunda dünyanın önde gelen merkezlerinden birisi olduğunu vurguladı.

Kaynak: Bültenler