EGE Tv ekranlara geri dönüyor

08.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:46

Ege'nin ilk bölgesel televizyonu Ege TV, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından yayın hayatına yeni bir başlangıç yapıyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın izni onaylanan Ege TV, 15 Kasım tarihinden itibaren yeniden yayın hayatına başlayacak.

İzmirli bir grup iş adamı tarafından 1994 yılında Ege'deki ilk bölgesel televizyon olarak kurulan ve 23 yıl kesintisiz bir şekilde yayın yapan Ege TV, 1 Mayıs 2017 tarihinde yayın hayatına son vermişti. Türkiye'nin en köklü televizyon kanalları arasına adını yazdıran Ege TV, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından Kanal 58 Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağı'nın girişimleri sonucunda yeniden yayın hayatına başlıyor. Anadolu'nun farklı merkezlerinde faaliyetlerini sürdüren Kanal 58'in ardından Ege TV'yi de satın alan usta gazeteci Adem Erdağı, Ege TV'yi yeniden Ege Bölgesi'ne kazandırmış oldu.

Kanal yönetimi tarafından Yayın izni Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onaylanan Ege TV, 15 Kasım'da test yayınlarına start verecek. Kanalın yayın frekanslarının ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

GAZETECİ PATRON ADEM ERDAĞI

Kanal 58 ve Ege TV Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağı, Ege'den dünyaya açılan bir pencereye yeniden hayat vermenin gurur ve aynı zamanda sorumluluğunu hissettiklerini belirterek, Ege TV'nin çeyrek asra yakın yayın hayatında İzmir ve Ege Bölgesi'ne dair tüm gelişmeleri en hızlı ve tarafsız şekilde dünyaya aktarmaya devam edeceğini kaydetti. Yıllardır medya sektörüne yön veren kuruluşlarda görev yapan usta gazeteci Adem Erdağı; ''Ege TV kuruluş gayesi, sonrasında İzmir ile tüm bölge adına üstlendiği yayın anlayışı ve habercilik misyonuyla Türk medyasında çok önemli bir yere sahip. Marka değeri taşıyan bu iletişim mecrasını yeniden yayın hayatına döndürmek için büyük mücadele verdik. Ege'nin televizyonu, 15 Kasım'dan itibaren objektif haberleri, farklı izleyici gruplarına hitap eden programları ile haber-spor ağırlıklı bir yayınla ekranlara geri dönecek.'' dedi.

Kaynak: Bültenler