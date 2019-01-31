Ege, Türkiye'nin Tarım Ürünleri İhracatının Yüzde 22'sini Gerçekleştirdi

Tarım ürünleri ihracatında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Ege Bölgesi'nden yapılan tarım ürünleri ihracatı 2018 yılı sonunda 5 milyar doları aştı. Türkiye'nin 2018 yılında gerçekleştirdiği 22,6 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatının yüzde 22'lik dilimine Egeli ihracatçılar imza attı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden yapılan derlemeye göre 2017 yılında 4 milyar 514 milyon dolar olan tarım ürünleri ihracatı, 2018 yılında yüzde 11'lik artışla 5 milyar 2 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin 2018 yılında gerçekleştirdiği 168,1 milyar dolarlık ihracatta tarım ürünleri ihracatı yüzde 13,4 ile temsil edilirken, EİB'nin 2018 yılında kayda aldığı 13 milyar 324 milyon dolarlık toplam ihracattan tarım ürünleri ihracatının aldığı pay yüzde 38 oldu.

Tütün sektörü ihracatta lider oldu

Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nin tütün ve tütün mamulleri ihracatı 990 milyon dolarlık tutarla tarım ürünleri içerisinde en büyük dilimi temsil ederken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı ise; 989 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatı yapan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2018 yılı ihracatı ise; yüzde 11'lik artışla 870 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 234 milyon doları yaş meyve sebze, 598 milyon doları meyve sebze mamulleri olmak üzere 832 milyon dolarlık ihracat rakamı ile 52 yıllık tarihinin en yüksek ihracat rakamına 2018 yılında imza attı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2018 yılında yüzde 8'lik artışla 600 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı.

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ihracat artış rekortmeni oldu

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; 2017 yılında 292 milyon dolar olan ihracatını, 2018 yılında yüzde 37'lik artışla 402 milyon dolara taşıdı ve EİB bünyesinde yer alan 7 tarım birliği içinde ihracat artış rekortmeni oldu.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise; ihracatta başarılı geçen bir sezonun ardından yüzde 15'lik ihracat artış hızı yakaladı ve 290 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Tarım ürünleri ihracatında katma değer Türkiye'de kalıyor

Tarım ürünleri ihracatında ithal girdi oranının çok sınırlı olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Ege Bölgesi'nden gerçekleştirdiği 5 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatının tamamına yakınının katma değerinin Türkiye'de kaldığına dikkati çekti.

Tarım sektörünün hak ettiği değeri alamadığı uyarısında bulunan Celep, "Tarım sektörü 1970'li yıllarda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'dan yüzde 30 pay alırken bugün yüzde 6 civarında pay alabiliyor. İstihdamımızın yüzde 19 unu sağlayan tarımın, GSYIH'dan yüzde 6 pay alması, çiftçilerin refah düzeyleri açısından da önemli bir göstergedir. Tarım sektörü refahını arttırdığımız takdirde üretici, üretim bölgelerinde kalır ve üretmeye devam eder. Politikalarımızı bu sonuca ulaşacak şekilde kurgulamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Tarım ürünleri ihracatında ABD zirvede yer aldı

Ege Bölgesi'nden tarım ürünleri ihracatında Amerika Birleşik Devletleri 490 milyon dolar ile zirvede yer alırken, Almanya 401 milyon dolarlık Türk tarım ürünleri tercih ederken, zirvenin üçüncü basamağı ise 343 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatı ile İngiltere'nin oldu. EİB'den tarım ürünleri ihracatı yapılan ülke sayısı 175'e ulaştı.

Çekirdeksiz kuru üzüm en çok ihraç edilen ürün oldu

En çok ihraç edilen tarım ürünleri incelendiğinde çekirdeksiz kuru üzüm 488 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Tütün mamulleri 461 milyon dolarlık tutarla ikinci olurken, taze soğutulmuş balıklar 389 milyon dolar ile üçüncü sıranın sahibi oldu. En çok ihraç edilen diğer tarım ürünleri ise; yaprak tütün, kuru incir, konserve, yumurta, fileto balık, kanatlı eti, kuru kayısı, bitkisel yağ, zeytinyağı, zeytin, odun dışı orman ürünleri ve yağlı tohumlar oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA