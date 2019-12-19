Ege Tıp'tan dijital eğitimde önemli adım

19.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:38

EÜ Rektörlüğü tarafından sağlanan maddi destekle alınan 'ultrason' cihazları, derslerde kullanılmaya başlandı. Tıp fakültesi öğrencileriyle derslerinde bir araya gelen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp eğitiminde dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini söyleyip, "Türkiye'de bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Tıp eğitiminde Türkiye'de bir ilke daha imza attı. EÜ, öğrencilere, hekimlik mesleğinin en önemli tanı aracı olarak 1816 yılından bu yana özellikle solunum, dolaşım ve sindirim sistemlerinin durumunu akustik yolla incelemeye yarayan 'Steteskop'un yanı sıra uygulamalı olarak 'ultrason' cihazlarının da eğitimini vermeye başladı. EÜ Tıp Fakültesi 1. sınıftan 6. sınıfa kadar sürecek 'Temel ve Odaklanmış Ultrasonografi Uygulamaları Eğitimi'ni Tıp Fakültesi eğitim müfredatına aldı. EÜ Rektörlüğü tarafından sağlanan maddi desteğiyle alınan 'ultrason' cihazları, dersliklerde öğrencilerin kullanımına sunuldu. Özellikle tanı aşamasında en önemlileri arasında yer alan 'ultrason' cihazları, insan vücudunun zararsız ses dalgaları ile naklen gösterebilmesi nedeniyle de hekimler tarafından oldukça fazla tercih ediliyor.

STETESKOPUN YERİNİ ALABİLECEK HALE GELDİ

Tıp Fakültesi yönetimiyle Tıp öğrencilerini ders aldıkları sınıfta ziyaret eden ve yeni eğitimle ilgili bilgi alan Rektör Budak, 'ultrason' cihazlarının neredeyse cep telefonu boyutuna indirgendiğini ve 'steteskop'un yerini alabilecek hale geldiğini söyledi. Bir süredir dünyadaki saygın tıp fakültelerindeki eğitimlerde kullanılan 'ultrason' cihazlarının artık EÜ'deki Tıp eğitiminde de kullanılacağına değinen Rektör Budak, "Ege Üniversitesi olarak bir ilke imza atıyoruz. Tıp eğitiminde dijitalleşmeye Ege Üniversitesi olarak özel bir önem veriyoruz. Avrupa'da birçok üniversitede olmayan Türkiye'de bir ilki hayata geçiriyoruz. Aldığımız yeni ekipmanla öğrencilerimiz, klasik olarak kullandıkları tanı aracı steteskop yanısıra, uygulamalı eğitimlerde simüle gönüllüler üzerinde, ultrasonu kullanarak teorik derslerde anlatılan vücuttaki kan dolaşımından organlardaki patolojilere kadar tüm değişimleri görerek hastalığı teşhis edebilecekler. Ülkemizde Tıp eğitimi alanında sınıfta uygulamalı olarak yapılan ilk örnek. Akademik performansta Türkiye'de birincisi olan fakültemizin bütün dijital gelişmeleri güncel olarak takip etmesi için desteğimiz artarak devam edecek" dedi.

Kaynak: Bültenler