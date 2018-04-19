Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Genel Kurulu

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanlığına Jak Eskinazi seçildi.

Birliğin seçimli olağan genel kurul toplantısı, Ege İhracatçı Birliklerinde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan başkan Sabri Ünlütürk görev yaptığı sürece katma değerli ürün ihracatını artırmanın ana hedefleri olduğunu, bu kapsamda inovasyon haftaları ve Ar-Ge ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

5 yıl önce İzmir Kalkınma Ajansının desteğiyle başlattıkları Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKSMER) çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Ünlütürk, "TEKSMER bundan sonraki süreçte Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin ana ortaklığında anonim şirket olarak çalışmalarını sürdürecek." dedi.

Ünlütürk, TEKSMER'in başarılı olabilmesi için ihracatçı firmaların desteğini beklediklerini ifade etti.

Daha sonra birlik üyeleri yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gitti.

Tek listeyle gidilen seçimde kullanılan 39 oyun tamamını alan Jak Eskinazi birliğin yeni başkanı oldu.