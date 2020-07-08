Ege Teknopark, net satış hasılatını 950 milyona, ihracatını 450 milyona çıkaracak Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğünün yüzde 100 hisse sahibi olduğu, "Yaşam Bilimleri ve Sağlık" tematik alanında öncelikli çalışalar yapan Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların yıllık net satış hasılatı yaklaşık son 2 yılda 18 kat, ihracat miktarı ise 19...

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğünün yüzde 100 hisse sahibi olduğu, "Yaşam Bilimleri ve Sağlık" tematik alanında öncelikli çalışalar yapan Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların yıllık net satış hasılatı yaklaşık son 2 yılda 18 kat, ihracat miktarı ise 19 kat arttı.

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların yıllık net satış hasılatı yaklaşık son 2 yılda 18 kat, ihracat miktarı ise 19 kat arttı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın girişimleri ve yeni yatırımlarla birlikte 78 olan firma sayısının kısa süre sonra 134'e çıkması hedefleniyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren firmalarımızı, üniversite- sanayi iş birliği kapsamında daha fazla desteklemeye, AR- GE ve inovasyon içerikli projelerine daha fazla katkı sunmaya, firma sayımıza paralel olarak yıllık satış hasılatımızı ve ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz. Üniversitemiz teknoparkımıza yaptığımız yeni yatırımlarla birlikte firma sayımızı 134'e, net satış hasılatımızı 950 milyona, ihracatımızı ise 450 milyonun üzerine çıkartacak şekilde yapılandık. Bütün teknoparklar arasında en hızlı gelişen teknopark kategorisine girmeye adayız. Tek hedefimiz firmalarımızın önünü açarak ülkemize ve üniversitemize hizmet etmek" dedi.

Rektör Budak başarılar diledi

Ege Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde oluşturulan bilimsel araştırma ve geliştirme ile proje yapma kültürü üniversite- sanayi iş birliği alanında da kendini göstermeye başladı. Ege Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Mehmet Sarıkanat'ı ve Ege Teknopark Ailesi'ni tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, başarılar diledi. 11. Kalkınma Planında belirlenen yol haritası doğrultusunda Ege Üniversitesini nitelikli bilginin üretildiği, üretilen bilginin değere dönüştürüldüğü ve sanayi- üniversite işbirliğine önem veren girişimci üniversite modeline uygun bir yapıya kavuşturduklarını ifade eden Rektör Budak, "Üniversitemizde, Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyan 11. Kalkınma Planında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi için önemli çalışmalar yapıyoruz. Yüzde 100 doluluk oranı ile çalışan Ege Teknopark'ta faaliyet gösteren firmaların yaptığı AR-GE ve inovasyon çalışmalarının da üniversite-sanayi işbirliğine, dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlamasına büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

"En hızlı gelişen teknoparklardan biriyiz"

Türkiye'nin önde gelen teknoloji geliştirme bölgelerinden Ege Teknopark'ın, tüm paydaşlarla eşgüdüm halinde olduğunu, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması hedefi ile nitelikli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Rektör Budak, "Üniversitemiz Ege Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmaların yıllık net satış hasılatı son 2 yılda 18 kat, ihracat miktarı ise 19 kat arttı. Bu yılki 6 aylık verilere bakıldığında önümüzdeki yıl itibariyle net satış hasılatı yaklaşık 465 milyon TL, ihracat miktarının ise 150 milyon TL olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Teknoparkımız bugün itibariyle 405 kişiye istihdam katkısı sağlıyor. Firma sayımız ise 30 Aralık 2019 tarihinde 78 iken 1 Temmuz 2020 itibariyle 95'e ulaştı. Yeni yatırımlarla birlikte firma sayısı 134, net satış hasılatlarının 950 milyonun, ihracatın ise 450 milyonun üzerine çıkacak. Bütün firma seçimlerini ve kuluçka faaliyetlerini buna göre düzenledik. Bütün Teknoparklar arasında en hızlı gelişen teknopark kategorisine girmeye adayız" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA