Ege Teknopark kalitesini tescilledi
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Ege Teknopark kalitesini tescilledi

Ege Teknopark kalitesini tescilledi
Bültenler - Haberler | Güncel

EGE Teknopark'a "ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi" sertifikası.

İZMİR (Ege Ajans)-Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğünün yüzde 100 hisse sahibi olduğu Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın teşviki ile başlatılan Kalite Yönetim Sistemi standartları çalışmaları kapsamında "ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi" sertifikası almaya hak kazandı. Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Emre İlker'i makamında ağırlayan Rektör Budak, çalışmalarından ötürü Teknopark ekibini tebrik etti.

Ege Üniversitesinin faaliyet gösterdiği her alanda kalite ve akreditasyonu öncelik haline getirdiğini belirten Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizde başlattığımız kalite ve akreditasyon seferberliği, meyvelerini vermeye devam ediyor. Ege Teknopark bünyesinde yer alan firmalarımızın başarıları bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ülkemizin kalkınma hamlesi hedefleri doğrultusunda Teknoparkımıza yatırımlarımız sürüyor. YÖK Değerlendirme Raporunda 'Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Projelerine Katılan Öğrenci Sayısı' metriğinde birinci olduk. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Teknoparkımızda, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uygun bir yönetim sisteminin kurulduğu ve bu standartların uyguladığı belgelendi. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası alan Ege Teknokent kalitesini de bir kez daha tescillemiş oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ege Teknoparkta hedef:Sürekli İyileştirme

ISO 9001:2015 Kalite Standartının, kuruluşların yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmeleri için uygulayabilecekleri temel yönetim sistemleri standartlarının başında geldiğini söyleyen Prof. Dr. Emre İlker, "Bu sertifika ile artık Ege Teknoparkta kim, hangi işi, nasıl, neye göre yapar şeklindeki tanımlamaları yaptık. Böylece şirket, kişilerden bağımsız bir yönetim şekline dönüştü. Bundan böyle Ege Teknoparkın ISO 9001:2015 standardındaki ana hedefi 'sürekli iyileştirme'dir" dedi.

Kaynak: Bültenler

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