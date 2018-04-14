Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller Birliği Başkanı Girit Oldu

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçı Birliği Başkanlığına Bedri Girit seçildi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçı Birliği 2017 Genel Kurulu Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) binasında gerçekleştirildi. Tek listenin olduğu seçimde sandık başına giden birlik üyeleri 38 oyun hepsini alan Bedri Girit'i başkan seçti.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanlığı'na seçilen Girit, Kızıltan'dan aldığı bayrağı daha ileri taşımak için elinden geleni yapacağını söyleyerek, "İhracatçı birliklerinin mutfağında uzun yıllardır yer aldım. Öncelikle 2023 yılı hedeflerine Yönetim Kurulu ve ekibinin kaldığı yerden devam edeceğini söyleyebilirim. Yönetim ve Denetim Kurulundaki arkadaşları işlerini yapmaya hazırlar. Sinan Kızıltan'dan görevi aldığım gibi ileriye doğru götürmeye devam edeceğiz. Yönetim ve denetim kurulundaki her bir arkadaştan buraya zaman ayırmaları konusunda söz aldım. Öncelikle başkanlar döneminde tüm görev yapmış arkadaşlara başarılar diliyorum. İhracatçı birliğinden doğan iki tanıtım grubumuz var, kanatlı tanıtım grubu ve su ürünleri tanıtım grubumuz var. Gece gündüz demeden çalışan herkese teşekkür ediyorum. Tüm sekreterya ve birlik çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"2023 hedefine en hızlı ulaşan birlik olduk"

Yeni yönetimde başkan yardımcısı olarak görev yapacak olan eski başkan Sinan Kızıltan da "Uzun zamandır sürdürdüğüm yönetim kurulu başkanlığını Bedri Girit'e devrediyorum. Görev süremizce yapılamayacağı söylenen birçok icraat başarıldı. İhracatımız 250 milyon dolar civarındayken, bir milyar dolara ulaşıyoruz. Hedefimiz olan 1 buçuk milyar dolara da ulaşacağız. İhracatçı birlikleri içerisinde, 2023 yılı hedefine en hızlı ulaşan birliğiz" diye konuştu.

Firmalar ödüllendirildi

Genel kurulun ardından 017 yılında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin toplam ihracatının yüzde 88'ini gerçekleştiren 30 firma için ödül töreni düzenlendi. Türkiye geneli en fazla ihracat yapan KLC Gıda Ürünleri birinci olurken, Gümüşdoğa Su Ürünleri ikinci, Yaşar Dış Ticaret ise üçüncü oldu. - İZMİR