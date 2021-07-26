EGE SAHİLLERİNDE ESNAF BAYRAM YOĞUNLUĞUNDAN MEMNUN KALDI

EGE'nin gözde turizm merkezleri, 9 günlük Kurban Bayramı'nda dolup taştı.

EGE'nin gözde turizm merkezleri, 9 günlük Kurban Bayramı'nda dolup taştı. Konaklama tesislerinin yüzde 100 doluluğa ulaştığı, nüfuslarının 4- 5 katı kalabalığı ağırlayan İzmir'in Çeşme, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ile Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde yerel yöneticiler de esnaf da memnun kaldı. Bu bölgelerde kısa süreli de olsa olumsuzluklar da yaşandı.

Kurban Bayramı tatilinde İzmir'in Çeşme ilçesinde 40 bin olan nüfus, tatilcilerle birlikte yaklaşık 1 milyona ulaştı. Cadde, sokak ve plajlar hınca hınç doldu. Zaman zaman su kesintileri ve trafik yoğunluğunun yaşandığı ilçede hizmet veren kamu personeli sayısı arttırıldı. Bugün itibari ile tatilcilerin dönüşüyle birlikte yoğunluk azaldı. Bayram tatili kalabalığından memnun olsan esnaf, yapılan alışverişin koronavirüs nedeniyle uzun süredir kapalı olan dükkanlarına adeta can suyu olduğunu söyledi.

Bursa'dan Çeşme'ye tatil için gelen Betül Akdoğdu, "Çeşme'de bayram kalabalığı dağılmış ve her yer sakin görünüyor. Kalabalık olmasını istemiyorduk bu yüzden bayramdan sonra tatil yaptık" dedi.

Azerbaycan'dan gelen Milhanim İsmailova ise, "İlk defa Çeşme'ye geliyorum ama burayı çok beğendim. Çok sıcak bir denizi var" diye konuştu.

Plajdaki sakinliği fırsat bilerek meditasyon yapan Hilal Çebir, "İstanbul'da yaşıyorum. Tatil yapmak için yoğunluğun bitmesini bekledim bu yüzden bu sabah geldim. Çeşme'yi oldukça tenha gördüm? ifadelerini kullandı.

'CAN SUYU OLDU'

Dondurmacılık yapan Ahmet Bağcı, "Vatandaşlar Çeşme Alaçatımızı özlemiş. Çok şükür ki işlerimiz oldukça iyiydi. Bu yoğunluk bugün azaldı ama yaz boyunca yine de Çeşme'nin kalabalık olacağını düşünüyorum" dedi.

'MARKETLERDE SU KALMADI'

Çiçek ve aksesuar satışı yapan Fikret Arda, "Ben hayatım boyunca böyle bir kalabalık görmedim. Su kesintileri oldu, trafik problemleri yaşandı. Ülkenin dört bir yanından misafir ağırladık. Marketlerde adeta su kalmadı" diye konuştu.

BODRUM'DA YOĞUNLUK AZALDI

Muğla'nın Bodrum ilçesi de Kurban Bayramı'nda yoğun olan turizm merkezlerinden biri oldu. Nüfusu 4 kat artan Bodrum'da plajlar doldu. İlçede, alt yapıda ve elektrik-su dağıtımında zaman zaman sıkıntılar oldu, kesintiler yaşandı. Normal günlerde 300 belediye personelinin görev aldığı ilçede bu sayı bayramda 450'yı çıkarıldı.

'VATANDAŞIN HUZURLU TATİL GEÇİRMESİ İÇİN ÇALIŞTIK'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İnsan sağlığını merkeze alan bir anlayışla ve 24 saat esasıyla, büyük bir dikkat ve hassasiyet içerisinde vatandaşlarımıza hizmet verdik. İlçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerimizle, çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyük çaba sarf ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzurlu bir tatil geçirmelerini sağlamak için vardiyalı bir şekilde çalıştık. Vatandaşlarımız da çevre temizliğine dikkat ettiler, belediyemize destek oldular" dedi.

'BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE HAREKETLİLİK YAŞADIK'

İlçe esnafı, tatil yoğunluğunun işlerine yansıdığını ve pandemi döneminden sonra yaşadıkları hareketlilikten mutlu olduklarını dile getirdi. Restoran işletmecisi Koray Şirin, "Geçtiğimiz yıllara baktığımızda çok kalabalık ve beklentilerimizin üzerine iş hareketliliği yaşadık. Özellikle yerli turistlerin gelmesi ile birlikte Bodrum çok kalabalık ve dolu dolu bir bayram geçirdik. Esnaf iş yaptı ve yüzü güldü. Bundan sonraki süreçte kurallara uyup önlemleri devam ettirerek, özellikle de aşılama çalışmalarına hız vererek, Avrupa'dan daha çok turist gelmesini sağlayabiliriz" dedi.

Bayram süresince yerli müşterilerin Bodrum'u tercih etmeleri ile yoğun bir sezon geçirdiklerini belirten plaj işletmecisi Murat İşbilir ise 9 günlük hareketliliğin ilçede faaliyet gösteren birçok sektör çalışanını mutlu ettiğini ifade etti.

KUŞADASI'NDA ESNAF DA YÖNETİCİ DE MEMNUN

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin ilgisi yoğun oldu. Günübirlik gelenlerle birlikte nüfus 1,5 milyonu geçerken, turistik çarşı ve sokaklarda yaşanan hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü.

Kuşadası, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin gözdesi oldu. Türkiye'nin farklı illerinden ilçeye ziyaretçi akını gerçekleşirken, otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Yerli turistler, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın koyları ile plajlarda deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Yazlık 400 bin olan ilçenin nüfusu günübirlik gelenlerle 1,5 milyona yaklaştı.

İzinlerin kaldırıldığı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Aydın'dan gelenlerle birlikte, toplam 400 polis görev yaptı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tatil sürecince topladığı atık günlük ortalamanın 2 katına çıktı. Ekipler tatil boyunca ilçenin farklı noktalarından toplam 4 bin 500 ton atık topladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Sorunsuz bir bayram geçirdik. Uzun tatil en çok esnafı sevindirdi. Bol bol iş yapma fırsatı buldular" dedi.

İlçede esnaflık yapan Adem Temiz (25), "Kurban Bayramı tatili çok güzel geçti. Yerli ve yabancı yüz binlerce turist kentimizi ziyaret etti. İşlerimiz çok yoğundu. 5 gün boyunca neredeyse nefes alamadık. Uzun süren pandemi döneminin ardından bu bayram bize can suyu oldu" dedi.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Kuşadası'nı tercih eden Özgür Özer (31) ise, "Her gün faklı plajlarda denize girdik, deniz ve plajlar çok güzeldi. Yoğunluğa rağmen trafikte neredeyse hiç sorun yaşamadık" diye konuştu.

Yoğunluk nedeniyle atık su hattında arıza yaşanması üzerine, lağım suları Nazilli Sitesi Plajına boşaldı. Olumsuzluklara karşı hazır bekletilen ekibin müdahalesiyle arıza kısa sürede giderilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanilazasyon İşleri (ASKİ) Daire Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan kısa açıklamada, "Bayram tatili nedeniyle 1 milyona ulaşan nüfus yoğunluğunun yarattığı aşırı tüketim sebebiyle bir noktada yaşanan iletim hattı arızasına, ekiplerimiz hızlıca müdahale ederek oluşan arıza giderilmiştir" denildi.

MARMARİS'TE YAŞAM NORMALE DÖNDÜ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte kalabalık azaldı. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajları turistler ve ilçe sakinleri doldurdu.

9 günlük bayram tatili boyunca belediye başkanı, başkan yardımcıları ve sahada çalışanlar izinlerini iptal ederek tatilcilerin rahat ve konforlu bir tatil yapabilmesi için hummalı şekilde çalıştı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Bayramda izinleri iptal etmiştik. Ek araç kiralama ve takviye personel yapıldı. 7 gün 24 saat sokaklarda zabıta ve temizlik ekiplerimiz teyakkuzdaydı. İlçe merkezi ve 13 kırsal turistik mahallemizde 240 personel 56 çöp aracıyla sefer sayısı artırılarak günde 2 bin 500 ton çöp toplandı. 9 günlük bayram tatili süresince toplam 22 bin 500 ton atık toplandı. Kırsal mahallelerle birlikte 98 bin nüfusumuzun 6 katından fazla bir tatilci geldi. Günü birlik gelenlerle birlikte 1 milyona yaklaşan nüfusa hizmet edildi. Kısıtlı personel ile ilçemizi temiz tutup, misafirlerimize hizmetimizi yaptık" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı