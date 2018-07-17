Ege Sahilleri Kenan Doğulu İle Şenleniyor

Kenan Doğulu, 20 Temmuz Cuma günü Datça Amfi Tiyatro'nun denize sıfır muhteşem manzarasında sahne alacak. Doğulu, 21 Temmuz Cumartesi ise Bodrum'un en özel konser mekanlarından Bodrum Antik Tiyatro'nun büyülü atmosferinde en yeni şarkılarını hayranları için seslendirecek.

Doğulu, müzikseverlerin büyük heyecanla beklediği konserlerinde, yıllar içinde kalplerimizde özel bir yere koyduğumuz 90'lardan günümüze en sevilen hitleri, müthiş sahne enerjisi ve Türkiye'nin en iyi müzisyenlerinden oluşan orkestrası ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.