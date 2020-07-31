Ege: Pandemi nedeniyle eğlenemiyoruz Şarkıcı Ege, önceki gün bayramda sahne alacağı Bodrum'a gitmeden önce İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Ege, pandemi nedeniyle ülke olarak eğlenemediğimizi söyledi

Pandemi döneminde boş durmayıp üçüncü kitabını yazdığını söyleyen şarkıcı "Boş durmadım üçüncü kitabı yazdım bu dönemde. 2 yıl aradan sonra albüm yaptım o da beni mutlu etti. Hep kendimize yatırım yaptık hiç boş durmadık. Kitabın biri kediyi anlatıyor içinde başka bir hikaye var" dedi.

'DANS ETMEK YASAK'

Antalya'da sahne alacağını ve sahneleri özlediğini de sözlerine ekleyen Ege şöyle sözlerine şöyle devam etti: "Antalya'ya gidiyorum, biz geçen ay başladık konserlerimize... Ancak pandemi döneminde yeterince eğlenilmiyor. Ayağa kalkmak, dans etmek yasak. Neredeyse alkışlamak bile yasak olacak. Bu şartlarda bu kadara da iyi diyoruz. Umudun ve moralin yerinde olduğu sürece çalışmaya ve üretmeye devam ediyorsun."

Kaynak: Snob Magazin