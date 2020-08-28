Ege Özkayımoğlu kimdir? Ege Özkayımoğlu kaç yaşında? Ege Özkayımoğlu nereli? Ege Özkayımoğlu hangi takımlarda oynadı?
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Ege Özkayımoğlu kimdir? Ege Özkayımoğlu kaç yaşında? Ege Özkayımoğlu nereli? Ege Özkayımoğlu hangi takımlarda oynadı?

Kariyerine 2010 yılında başlayan oyuncu Ege Özkayımoğlu, son olarak Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard takımına transferi konuşuluyor. Ege Özkayımoğlu kimdir? Ege Özkayımoğlu nereli?

Ege Özkayımoğlu kimdir? Ege Özkayımoğlu kaç yaşında? Ege Özkayımoğlu nereli? Ege Özkayımoğlu hangi takımlarda oynadı?
28.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:47

19 yaşındaki oyuncu son dönemlerrde göz konumda. U19 takımda gösterdiği başarılı performans sonrası profesyonel sözleşme imzalanan Ege, yeni transferleri ile şu aralar konuşuluyor.

EGE ÖZKAYIMOĞLU KİMDİR?

18 Temmuz 2001 tarihinde İzmir'de doğan Ege Özkayımoğlu futbolculuk kariyerine 2010da Göztepe Futbol okullarında başladı. 2013te Göztepe'de lisansı çıktı ve halen daha Sarı-Kırmızı formayı terletmeye devam ediyor. 17 yaşındaki oyuncu 185 boyunda. Santrafor ve kanatlarda görev yapabiliyor. Şu zamana kadar forma giydiği 79 maçta 32 gol atma başarısını gösterdi. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki özellikle son 2 sezonda büyük atılım yapmış bir oyuncu. Bu 32 golden 27sini son 2 sezonda kaydetmiş. Bunun yanında 10 asisti de bulunuyor. Bu 30 golden sadece dördü kafayla yapılmış gol vuruşuydu.

EGE ÖZKAYIMOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ege futbolunun altyapıda her zaman yetiştirici bir rolü olmuştur. Özellikle son zamanlarda Altınordu, Buca, Göztepe ve Altay'ın gençleri. Son transfer haberi Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard oldu. Anlaşma olup olmayacağı belli değil.

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