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Ege ovalarında "kırmızı" mesaisi başladı

Ege Bölgesi'nde yetişen ve güneşte kurutmaya bırakılan domatesler 60'ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor.

Ege ovalarında
21.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:18

Ege Bölgesi'nde yetişen ve güneşte kurutmaya bırakılan domatesler 60'ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor.

Nisan ayında ekimi, temmuzda ise hasadı yapılan domatesler kamyonlarla kurutulacağı geniş ovalara getiriliyor.

Sabah gün doğumuyla başlayan domates mesaisinde işçiler, toprak zemin üstüne serilmiş beyaz örtüyle kaplı alana giriş yapıyor. Beyaz örtü üzerine dağıtılan domatesleri tek tek ortadan ikiye kesen işçiler, serme işlemini de gerçekleştiriyor.

Müşterinin talebine göre kükürt ve tuz serpilen domatesler yaklaşık 1 hafta bekletildikten sonra paketlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

Türkiye'nin kurutulmuş domates ihracatının yüzde 95'ini karşılayan bölgede paketlenen ürünler başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD, Japonya'nın da aralarında bulunduğu 60'ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor.

Torbalı'da 400 bin tonun üzerinde domates yetiştiriliyor

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, AA muhabirine, ilçenin domates kurutma sektöründe merkez konumda olduğunu söyledi.

Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Olgun, kurutulmuş domatesin de simge ürünlerinden olduğunu dile getirdi.

Torbalı ovalarında yetişen domateslerin yine ilçede kurutularak paketlendiğini vurgulayan Olgun, şunları kaydetti:

"Ürünümüzün fazla olduğu dönemler var. Şu anda Torbalı ovalarında 400 bin tonun üzerinde domates üretiliyor. Bu domatesi işlememiz gerekiyor. Diğer mevsimlerde de tüketilmesini sağlamamız şart. Bunu sadece domates için değil diğer sebze ve meyvelerimiz için de yapmamız lazım. Kurutulan domateslerin tamamı ihracata gidiyor. Avrupalı bunu kahvaltıda çok tüketiyor. İtalyanlar pizzalarında ve meşhur yemeklerinin soslarında kullanıyor. Tercih edilen bir ürün."

Yaklaşık 13 kilogram domatesten 1 kilogram kurutulmuş domates elde edildiğini anımsatan Olgun, Torbalı'nın bu alanda hızla geliştiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden sonra tarım ürünlerinin önemin bir kez daha anlaşıldığını aktaran Olgun, Türkiye'nin bu anlamda şanslı olduğunu ifade etti.

"Organik talebine yetişemiyoruz"

Kurutulmuş domates üreticisi Harun Saygıner ise yaklaşık 8 yıldır domates kurutma işi yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 190 dönüm alanda domates kuruttuğunu aktaran Saygıner, "10 bin ton yaş domates seriliyor. Buradan yaklaşık 750 ton kurutulmuş domates elde ediyoruz." dedi.

Kükürtlü, tuzlu ve organik bölümü olmak üzere 3 alan olduğunu ifade eden Saygıner, "Kükürtlü olanlar ABD, tuzlular Avrupa'ya gidiyor. Organik ürünler ise herkes tarafından talep görüyor. Normal kurutulmuş domatesten 1 avro daha pahalı. Organik kurutulmuş domatese çok talep var. Yetişemiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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