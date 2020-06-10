Ege Ordu Komutanının eski emir subayına 15 yıla kadar hapis istemi
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Ege Ordu Komutanının eski emir subayına 15 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı F.Ö. hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ege Ordu Komutanının eski emir subayına 15 yıla kadar hapis istemi
10.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:07

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı F.Ö. hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınarak 31 Mayıs'ta tutuklanan binbaşı F.Ö. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

F.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği bilgi notunda yer alan "mahrem imam L.Ç'nin kullanıcısı olduğu, örgütsel irtibat amacıyla kullandığı, 'operasyonel' tabir edilen hattın arandıgˆı tarih ve saatlerde Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı olarak go¨rev yapmakta olan binbaşı F.Ö. tarafından kullanılan s¸ahsi telefon ile ardıs¸ık olarak arandıgˆı" bilgisi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Elebaşına iletilmek üzere fişleme

L.Ç'nin FETÖ ic¸erisindeki hiyerars¸ik yapıda TSK'deki o¨rgu¨t mensuplarından sorumlu o¨rgu¨t yo¨neticisi oldugˆunun belirtildiği iddianamede, şu detaylara yer verildi:

"L.Ç'nin o¨rgu¨t ic¸erisinde yapmıs¸ oldugˆu faaliyetlerini gizleme ve kendisini des¸ifre etmemek ic¸in 'Serkan' kod adını kullandıgˆı anlas¸ılmıs¸tır. L.Ç'nin tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n gizli olarak faaliyetlerini yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ ıs¸ık evlerinde sorumlulugˆundaki o¨rgu¨t mensupları ile go¨ru¨s¸meler yaptıgˆı, bilgi alıs¸veris¸i sagˆladıgˆı ve o¨rgu¨tu¨n du¨zenledigˆi kamplara yiyecek yardımı yaparak o¨rgu¨tu¨n faaliyetlerine ve mensuplarına ne kadar o¨nem verdigˆi anlas¸ılmıs¸tır. L.Ç'nin meslegˆe bas¸layan tu¨m o¨rgu¨t mensuplarının maas¸larının yüzde 10'unu himmet olarak o¨rgu¨te verdigˆi ve u¨st du¨zey o¨rgu¨t mensuplarının sorumlulugˆundaki personelden bekar olanlardan maas¸larının onda biri, evlilerden ise on beşte biri s¸eklinde himmet topladıgˆı belirlenmiştir. FETO¨ tero¨r o¨rgu¨tu¨ne bagˆlı o¨rgu¨t mensuplarının, bulundugˆu birimlerdeki askeri fiziki-dijital evrakları ve askeri personele ait o¨zel bilgiler (Etnik kimlikleri, siyasi go¨ru¨s¸leri, aile yapısı, alkol-kadın-para ve makam olarak adlandırılan zaafları vb.) hususunda derlenen raporları o¨rgu¨t yo¨neticilerine ilettigˆi anlas¸ıldıgˆından o¨rgu¨t yo¨neticisi L.Ç'nin TSK ic¸erisindeki o¨rgu¨t mensuplarının kendisine ilettigˆi bilgi-belge-fis¸lemeleri o¨rgu¨t elebaşı Fetullah Gu¨len'e iletilmek u¨zere toplamıs¸ olabilecegˆi değerlendirilmektedir."

Ortak baz veren konumlar işaretlendi

İddianamede şüpheli F.Ö. ve mahrem imamlardan L.Ç'nin ardıs¸ık arandıkları tarih o¨ncesi ve sonrasındaki tu¨m ortak baz es¸les¸tirmelerinin harita u¨zerinde konumlandırılarak yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapora da yer verildi.

F.Ö'nün kullandıgˆı belirtilen GSM hatları ile L.Ç'nin kullandıgˆı belirtilen GSM hatlarının ortak baz verdigˆine yer verilen iddianamede, ortak baz veren yerler harita u¨zerinde is¸aretlendi.

İddianamede F.Ö'nün telefonundan terör örgütü soruşturmaları kapsamında haklarında yasal işlem yapılan şahıslar ile de irtibat kurulduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Otel odasında buluşma

F.Ö'nün otel ve konaklama bilgilerine ilişkin sorgulamaya da yer verilen iddianamede, 12 Mayıs 2015'te Bursa'daki bir otelde FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan M.E. isimli askeri personelle beraber kaldığı ve 13 Mayıs'ta ayrıldığı, bu otelde aynı tarihte kalan ve ayrılan şahısların birçoğunun askeri personel oldugˆu ve FETO¨ silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ kapsamında adli is¸lem go¨rdu¨kleri belirtildi.

F.Ö. ise ifadesinde, FETO¨ içinde herhangi bir faaliyette bulunmadıgˆını, yaptığı görüşmelerin örgütsel olmadığını, kendisine gelen tüm aramalara yanıt verdiğini iddia ederek etkin pis¸manlık maddesinden yararlanmak istemediğini söyledi.

F.Ö'nün ifadesinde, bir askeri personelin akrabası adına kayıtlı hattı 2013-2014 yılları öncesinde kullandığı, hattı kullanma amacının öğretmen hattının uygun tarifesi olması nedeniyle olduğunu ileri sürdüğü belirtildi.

İddianamede şüpheliyle ilgili yapılan tespitlerde şu bilgilere yer verildi:

"Şüphelinin ankeso¨rlu¨/ konto¨rlu¨ sabit hatlarla tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n sivil imamı ve o¨rgu¨tsel faaliyetleri nedeniyle is¸lem go¨ren asker s¸ahıslarla ardıs¸ık olarak aranmak suretiyle aranma sayısı, su¨resi ve aranma s¸ekli itibariyle o¨rgu¨tsel is¸leyis¸ tarzına uygun ve tesadu¨fle ac¸ıklanamayacak s¸ekilde irtibatlı bulundugˆu, mahrem imamlardan olup hakkında kovus¸turma devam eden, firari L.Ç. ile ardıs¸ık aranma tarihi o¨ncesi ve sonrasında yakın noktalarda baz bo¨lgelerinde bulundugˆu, digˆer irtibat kayıtları da nazara alındıgˆında tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensubu oldugˆu anlaşılmıştır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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